Кая Калас призова Иран да не оказва военна помощ на Русия

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призова Иран да прекрати военната подкрепа за Русия. Това стана по време на телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи, съобши АФП. Още: Заради атаката срещу Славянск: ЕС привиква руския представител в Брюксел

Украйна има право да се защитава

Снимка: President.gov.ua

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Кая Калас заяви, че Украйна има право да се защитава, тъй като руските атаки причиняват все повече жертви сред цивилното население.

"Москва причинява все по-голям брой жертви сред цивилното население в Украйна, а всякакви доставки, които получава, ѝ помагат да убива още повече цивилни", заяви тя.

Кая Калас добави също, че прекъсването на боевете в Персийския залив би могло да даде възможност на посредниците да съживят дипломатическите усилия и да предотвратят нова пълномащабна война. Иранското външно министерство съобщи по-рано, че разговорът е обхванал регионалните и международните събития.

Припомняме, че ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради руската атака срещу украинския град Славянск, при която бяха нанесени щети и на сградата на почетното латвийско консулство.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск. „Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в X. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.

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