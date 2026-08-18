Сталинизация и перестройка: Бензин няма, действайте

В Руската федерация сега паралелно вървят два противоположни процеса - сталинизация и перестройка. Все повече хора гласно изразяват недоволството си от войната, ръководството и самия Путин - на много от шумно недоволните нищо не им се случва, други по сталински получават големи присъди за пълни глупости и дори за детски рисунки.

Иля Ремесло например, за когото тука писахме, беше прокремълски блогър и доносник, който внезапно се разбунтува против Путин, вкараха го в лудница, излезе оттам след месец леко замаян, но пак дръндореше против Путин. Така се мота 3 месеца на свобода, но сега най-накрая го арестуваха и му повдигнаха обвинение по т.нар. Закон за фейковете, за което може да получи до 10 години затвор.

Един друг военен блогер Иван Лунин също полудя и тръгна към Москва да си говори с Путин за лошите работи, които се случват в армията - войната била наникъде, командирите били абсолютни канибали, само обирали парите на войниците и ги пращали голи и боси на месни щурмове, подлагали ги на изтезания, изнасилвания и всякакви извращения, а войната и бойните задачи им била последна грижа.

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Тия въпроси настояваше Лунин да разисква лично с Путин, в противен случай щяло да има бунт, кървав и безпощаден.

Тоя Лунин по пътя за Москва го арестуваха, губи се по арестите 11 дни, после го пуснаха, ни лук ял, ни лук мирисал, за него ходатайствал известният “общественик”, сиреч доносник, Виталий Бородин.

Олигархът Мелниченко пък написа голяма статия в британския “Икономист”, в която надълго и нашироко разсъждава завоалирано по темата как олигарсите да вземат властта.

Заради украинските удари по енергийната инфраструктура в Крим и Руската федерация започна криза с бензина. Зачестиха бойните сцени по бензиностанциите, кражби на бензин, пожароопасно презапасяване по мазетата. Украинците удрят и по големите логистични центрове на руските фирми за интернет-търговия. Това унищожава цели бизнеси и разстройва живота на хиляди семейства. Крим е в енергийно бедствие и на ръба на хуманитарна криза.

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По тоя повод руският интернет е залят от видеа на хиляди разплакани джуконди, които не можели да си правят процедурите, разорени бизнесмени, както и сърдити шофьори по бензиностанциите, които псуват живота, бензина, Путин, войната, политиката. При бизнесмените има тренд в тия видеа да казват - аз от политика, блядь, не се интересувам, блядь, просто си гледах бизнеса, блядь, толкова труд, почнал съм от нулата, блядь, а сега съм разорен, блядь, пиздец, блядь. Джукондите и бензиновите абстиненти също показват богатството на Пушкиновия език, като всяка втора дума е псувня. Това е поголовно - изглежда целия велик имперски народ не може да върже две изречения с по-малко от пет псувни. Псуват жени, мъже, деца, старци - всякоя възраст, пол, занятие. Впрочем Слънцето на руската поезия Александър Пушкин също има порнографски и сквернословни произведения, но не така скучни като еднообразните съвременни псувни на народа богоносец, който пази традиционните ценности и светлината на Христовата вяра.

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В Грузия стана инцидент, чиито последствия бяха малко сюрреалистични.

Руска туристка с украинската фамилия Нестерюк беше набита от грузински патриот.

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В някой си хотел грузинци празнували сватба, а рускини празнували рожден ден.

Скарали се, не е ясно кой кого пръв обидил, наплюл, залял с пикня... Безспорно документирано е, че братът на жениха нахлул в стаята на рускините и след кратка схватка счупил носа на рускинята с украинска фамилия, която имала и турско гражданство.

И тук започва сюрреализмът.

В Грузия вървят многомесечни протести против копейкиното управление на партия “Грузинска мечта”.

В рамките на тези протести се проведе шествие в подкрепа на грузинския бияч, който дал отпор на “свинете окупатори” - имат се предвид пияните рускини.

Бившият президент Саакашвили заяви буквално: “Такива руски свине трябва да се бият по зурлата, те са дошли да окупират Грузия”.

От една страна - Грузия е разделена по руска линия много по-драматично от нас, подложена е на чудовищен руски натиск, цели области от страната са откъснати, преди по-малко от 20 години имаше руска интервенция. Много от руските туристи се държат господарски, носят си имперското самочувствие, националните псувни и селяндурските обноски.

От друга страна - противниците на всичко това се борят за европейски ценности и права на човека, равенство, братство и чупене на женски носове.

Автор: Георги Петров