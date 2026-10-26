Алкохол, бойкоти и "няма да им гласувам": Защо така мина вотът? (ВИДЕО)

Първият тур на президентските избори през 2026 година ще остане в историята като денят с най-ниската избирателна активност, регистрирана на вот за президент някога.

По данни на Алфа Рисърч, след официалното приключване на гласуването вчера, избирателната активност е била 22,3% или 1 470 000 души. Според данните на на "Маркет ЛИНКС" активността е 21,03%, или 1 410 000 души.

За справка - избирателната активност на президентските избори през 2021 година е била 40,50%, а през 2016 - 57.47%.

Въпреки ниската избирателна активност вотът "Не подкрепям никого" се нареди в едни от челните позиции на резултат, изпреварвайки цели 23 кандидатпрезидентски двойки.

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В град Сунгурларе от общо 10 107 избиратели до урните са отишли по-малко от 1500 души. В една от избирателните секции, в която записаните гласоподаватели са били над 900 души, са гласували само 24. А секция в едно от селата отчита 1% избирателна активност.

Село Лютово бойкотира изборите за президент. Само двама човека са упражнили правото си на вот, като това са членове на избирателната секция. Общо право на глас са имали 158 души.

В село Изгрев край Царево председателят на секционната избирателна комисия беше отстранен заради употреба на алкохол. Той е бил във видимо неадекватно състояние, а със себе си носел и двулитрова бутилка с бира.

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври. При обработени 99,95% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34,76%;

Андрей Гюров - Георги Кандев - 31,95%;

Костадин Костадинов - Петър Волгин - 12,54%

Разликата между двамата кандидати с най-висок резултат е около 3 процентни пункта, като те ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.