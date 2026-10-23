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Сърбия е на кръстопът: Накъде поема? (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 15:45 часа 712 прочитания 0 коментара

Ще доведат ли студентските протести в Сърбия до различен резултат на предсрочните парламентарни избори?

Две години след трагичния инцидент в Нови Сад, където покривът на ЖП гарата се срути и погуби 16 души, масовите протести в Сърбия продължават. Още през 2024 г. хиляди граждани се озоваха на улиците, за да изразят почит към загиналите и да потърсят отговорност от правителството за случая. В центъра на протестните акции застанаха студентите, които организираха блокади на университети и улични демонстрации в различни градове. С течение на времето исканията се разшириха и започнаха да засягат управлението на президента Александър Вучич и функционирането на държавните институции.

Днес, две години след началото на протестната вълна, студентите създадоха свое политическо движение. "Студентска листа" се превърна в реална политическа конкуренция на бившия президент Александър Вучич.

На 22 октомври около 150 000 души по оценка на независимата организация се събраха на площад „Славия“ в Белград в подкрепа на студентската изборна листа. Това беше кулминацията на кампания, в рамките на която студенти и техни поддръжници изминаха пеша стотици километри от различни части на страната, за да достигнат до столицата. Основното им послание е за борба с корупцията, прозрачност и промяна в управлението.

Мобилизацията идва непосредствено преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври - вот, който може да се превърне в ключов момент за политическото бъдеще на Сърбия. Студентската листа, в която участват преподаватели, представители на академичните среди и публични личности, се изправя срещу управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS), доминирала политическия живот в страната повече от десетилетие.

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Анкета, публикувана във вторник от независимата агенция „Нова сръбска политическа мисъл“, поставя „Студентската листа“ с малка преднина пред Прогресивната партия - 44,5 на сто срещу 42,7 на сто за Вучич. Това е първият случай от повече от десетилетие насам, в който опозиционна листа да води в национално проучване преди избори, отбелязва брюкселското издание POLITICO, цитирано от OFFNEWS.

Миналия месец Александър Вучич се оттегли от президентския пост, пет месеца преди края на втория си и последен според конституцията мандат. Целта му обаче е да удължи задържането си на власт като министър-председател начело на своята Сръбска прогресивна партия (SNS).

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протест Сърбия репортаж Александър Вучич
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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