Има училища, в които най-важните уроци не са написани в страниците на учебниците. Училища, в които математиката, литературата, географията и историята идват след човечността, отдадеността и вярата, че нито едно дете не бива да бъде оставено назад.

105 ученици и 11 учители. Това е броят на хората, които се събират под покрива на ОУ "Христо Ботев" в с. Божурица. Образователна институция, в която един преподавател трябва да преподава по няколко предмета, а грижата за учениците далеч не приключва с последния учебен час.

"Когато дойдох тук, видях малък персонал, по-бедна база, но и деца, които имат очакване. И аз си казах, че ще остана тук, защото може би имат нужда от мен. Може би е дошло времето да се справя с това предизвикателство.", разказа пред камерите на Actualno.com директорът на училището Стефка Димитрова.

Преди да постъпи като директор в Божурица, 18 години работи като зам.-директор в училището в град Тръстеник. Още преди да вземе окончателно решение за своето преместване, знае, че това ще бъде нелека задача.

"Това училище трябва да остане, защото едно училище дава духа на едно населено място", споделя тя.

За учителите в селото призванието на професията не се крие в уроците. То включва гладене на униформи, подкрепа в трудни моменти и вяра в децата, които търсят път как да повярват в себе си.

"Специфичното тук е, че децата живеят в много лоши битови условия. Има семейства, в които дори няма баня и тоалетна. Камо ли да има ютия, сешоар - това вече е лукс за тях", споделя Ваня Бориславова, класен ръководител на втори клас.

Повече за училището и как се ражда будният дух в селото - вижте в репортажа на Александра Йошева и Дамян Петров.