Апатия, сигнали за купен вот и “мъртви” избиратели: Защо така минаха изборите? (ВИДЕО)

Кандидатската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели президентските избори в България, след победа на балотажа срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборите преминаха при рекордно ниска избирателна активност.

Преднината на Йотова пред опонента ѝ Андрей Гюров достига малко над 18 процентни пункта. Макар и той да увеличава подкрепата си в абсолютни стойности спрямо първия тур, това не е достатъчно, за да запази близостта на резултатите между двамата кандидати от предходната неделя.

Минути след края на изборния ден МВР отчетоха над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани, но по думите главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов кампанията е минала без масова търговия с вот.

Източник: БГНЕС

Изборите не минаха и без куриози. 78 годишен гражданин от Пловдив отишъл да гласува, но бил обявен за мъртъв. Случаят е от секционна избирателна комисия в район „Източен“, потвърдиха от РИК пред bTV. По-късно стана ясно че става дума за техническа грешка - починал е друг мъж със същото име.

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Заради различни технически проблеми машинното гласуване бе преустановено в 14 избирателни секции в страната, като в 11 от тях преминаха към хартиени бюлетини, а в три гласуването е продължило на втората машина. В ЦИК са постъпили 16 сигнала за нарушения.