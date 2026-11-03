Спорт:

Какви всъщност правомощия има държавният глава на Република България? (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 17:37 часа 345 прочитания 0 коментара

България е единна парламентарна република с местно самоуправление и с ясно изразено разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна. Страната се управлява според върховния закон – Конституцията, приета през 1991 година, и законите на страната, а политическият живот се основава на принципа на политическия плурализъм.

Президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява страната в международните отношения. В дейността си се подпомага от вицепрезидент.

Основните му правомощия включват: 

  • Насрочване на избори и референдуми: Определя датата за парламентарни и президентски избори, както и за национални референдуми;
  • Право на отлагателно ветo: Може да върне приет от Народното събрание закон за ново обсъждане в 15-дневен срок. Народното събрание обаче може да приеме закона повторно с мнозинство от повече от половината народни представители;
  • Обнародване на законите: Издава указ за обнародване на законите в „Държавен вестник“.

По отношение на изпълнителната власт и управлението, държавният глава има право да:

  • Връчва мандат за образуване на правителство на кандидат за министър-председател и назначава служебен кабинет при политическа криза;
  • Назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на България при международни организации по предложение на Министерския съвет;
  • Решава въпроси, свързани с българското гражданство (дава и освобождава от него), предоставя убежище, както и помилване;
  • Награждава с ордени и медали.

Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, председател на Консултативния съвет за национална сигурност. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
България президент правомощия президентска институция
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Репортажи
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }