Какви всъщност правомощия има държавният глава на Република България? (ВИДЕО)

България е единна парламентарна република с местно самоуправление и с ясно изразено разделение на властите: законодателна, изпълнителна и съдебна. Страната се управлява според върховния закон – Конституцията, приета през 1991 година, и законите на страната, а политическият живот се основава на принципа на политическия плурализъм.

Президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява страната в международните отношения. В дейността си се подпомага от вицепрезидент.

Основните му правомощия включват:

Насрочване на избори и референдуми : Определя датата за парламентарни и президентски избори, както и за национални референдуми;

: Определя датата за парламентарни и президентски избори, както и за национални референдуми; Право на отлагателно ветo : Може да върне приет от Народното събрание закон за ново обсъждане в 15-дневен срок. Народното събрание обаче може да приеме закона повторно с мнозинство от повече от половината народни представители;

: Може да върне приет от Народното събрание закон за ново обсъждане в 15-дневен срок. Народното събрание обаче може да приеме закона повторно с мнозинство от повече от половината народни представители; Обнародване на законите: Издава указ за обнародване на законите в „Държавен вестник“.

По отношение на изпълнителната власт и управлението, държавният глава има право да:

Връчва мандат за образуване на правителство на кандидат за министър-председател и назначава служебен кабинет при политическа криза;

Назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на България при международни организации по предложение на Министерския съвет;

Решава въпроси, свързани с българското гражданство (дава и освобождава от него), предоставя убежище, както и помилване;

Награждава с ордени и медали.

Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, председател на Консултативния съвет за национална сигурност.