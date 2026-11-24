Най-малко 13 жени са убити от мъже от началото на 2026 година, показват данни от мониторинг на Българския хелзински комитет. Всички регистрирани случаи на умишлени убийства са извършени от настоящ или бивш партньор, или от близък роднина, като почти всички престъпления са станали в собствения дом на жертвите.

На 25 ноември, Международният ден за елиминиране на насилието над жени, колектив "Феминистки мобилизации" организират протестно шествие под надслов "Нито една повече".Събитието ще се проведе в София пред Съдебна палата от 18:30 часа.

Протестното шествие се организира дни след като стана ясно, че Столичната полиция се самосезира след публикувани клипове на група момчета за блудство с 15-годишно момиче. Съдържанието е разпространявано в чат приложение.

По случай Международният ден за елиминиране на насилието, Actualno.com припомня, че проявата на насилие и агресия не винаги е физическа. Насилието може да бъде още емоционално, сексуално и икономическо.

Ръководството по правата на човека определя домашното насилие като всеки акт на насилие, независимо дали между настоящи или бивши съпрузи, настоящи или бивши партньори във фактическо съпружеско съжителство, роднини от първа степен (деца и родители), роднини от втора степен и други.

Физическото насилие е всяко физическо нараняване като удряне, ритане, удряне на шамар, дърпане на коса, задушаване, бутане, принудително хващане с ръка или използване на оръжие.

Сексуалното насилие е всеки сексуален акт, който води до физическо или психическо нараняване. Въвличането в сексуален контакт, без предварително и изрично съгласие, било то по-физически или вербално насилствен начин, въпреки волята на жертвата, е акт на сексуално насилие.

Емоционалното насилие е всяка словесна, емоционална или психологическа травма. Например, редовни заплахи, заплаха с физическо или сексуално насилие, заплахи за отнемане на нечии деца, злоупотреби и омаловажаване, преследване (дебнене, чакане в жилището или работното място, редовно и нежелано обаждане или изпращане на текстови съобщения или електронна поща), забрана на срещи на нечии приятели и роднини.

Икономическото насилие е всяко действие, насочено към подчиняване на пострадалия, като подтисникът използва превъзходстващо финансово положение като оръжие, например укриване на доходи, разпореждане с доходите на пострадалия, стремеж се да попречи на пострадалия да има някакъв доход или да осигури средства, когато пострадалият е изпълнил желанието на насилника.

Ако имате нужда от помощ или подкрепа, можете да позвъните на телефон 112, за незабавна помощ при всяка заплаха за живота и здравето, или Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие: 0800 1 86 76 - безплатно и денонощно.