Изкуството трябва да отразява човека: Стефан Стефанов и неговите екзистенциални метафори (ВИДЕО)

Предпочитам да правя изложбите си на една идея по-голям интервал, за да мога да имам повече неща, които да кажа. За последните пет години аз насъбрах изключително много опит като човек, като артист и дизайнер. Считам, че един такъв формат заслужава да има послание, а не да бъде просто поредното събитие, на което се събират хора.

Това разказа визуалният артист Стефан Стефанов пред камерите на Actualno.com, по време на втората си самостоятелна изложба, озаглавена "Моите екзистенциални метафори".

Експозицията идва 5 години след първата изложба на артиста "Exaggerated Minimalism", представила 13 плаката и различни визуални експерименти. Този път Стефанов създава 20 непубликувани произведения, обединени от една концепция и от характерните за него метафора, чувство за хумор и провокация.

В основата на "Моите екзистенциални метафори" стои способността му да открива големите човешки теми в привидно незначителните моменти от всекидневието - преживявания, които разпознаваме като свои.

"Екзистенциални, защото считам, че изкуството, независимо каква е неговата форма, трябва да бъде отражение на човека, който го създава. Това, което съм се опитал да направя е да предам моя личен опит, моите изживявания, чувство за хумор, моята любов, липсата на такава. А метафори, защото това е един от ключовите елементи на моя почерк", разказа Стефанов.

Изложбата бе официално открита на 26.10 в nOva art space и ще бъде достъпна за посетители до 31.10.2026г.