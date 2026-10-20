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Отвъд реалността: Магията на фентъзи баловете (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 17:25 часа 1145 прочитания 0 коментара

Представете си, че за една вечер можете да прекрачите границата между реалността и фантазията. Да се превърнете във феи, принцове и принцеси, и приказни създания, на място, където магията оживява, костюмите разказват истории, а въображението няма граници. 

В този магичен свят решават да ни потопят Пламена Петракиева и Десислава Шейнова - организатори на първите фентъзи балове у нас, на които се събират хора, споделящи любовта си към фантастичните преживявания и магичните светове. 

"Това са балове, които са вдъхновени от роментъзи книги, от фентъзи светове. Ние създаваме изживявания вдъхновени от приказките", сподели Пламена пред камерите на Actualno.com, а Десислава я допълни: "Нашите събития представляват интерактивна история, в която всеки може да се потопи, да се превъплъти в красив фентъзи персонаж, да танцува на истински бал с жива музика и да разплита скрита мистерия." 

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На тези мероприятия всеки може да бъде повече от зрител, влизайки в ролята на любим герой, създавайки собствен образ или просто потапяйки се в атмосфера, далеч от обичайното ежедневие. 

Зад всеки костюм, всеки детайл и всяка магична вечер стоят въображение, подготовка и хора, обединени от обща страст. 

Повече за фентъзи баловете - вижте в репортажа. 

 

 

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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