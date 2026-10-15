От морска почивка до бизнес събития: HVD Reina del Mar с нов конферентен център

Отдавна познаваме хотелите на HVD като чудесно място за морска почивка, където дните минават неусетно между плажа, басейна и вкусната храна, а единствената ни грижа е как да се насладим максимално на свободното си време. Но защо морето трябва да е само за ваканция? Понякога то може да бъде и най-доброто място за нови идеи, вдъхновяващи срещи и успешни бизнес начинания. Такава е идеята на хотел HVD Reina del Mar в Обзор. В края на септември петзвездният комплекс официално откри модерен конферентен център, който добавя още едно измерение към добре познатото морско гостоприемство. Така любимата дестинация вече освен за гости, които се наслаждават на почивката си, посреща и участници в корпоративни събития, международни конференции, бизнес форуми и тиймбилдинг програми. А най-хубавото е, че всичко това се случва на крачка от брега.

Големи пространства за още по-големи идеи

Новият конферентен център се помещава в самостоятелна двуетажна сграда пред HVD Reina del Mar и впечатлява както с мащабите си, така и с възможностите за различни събития. Основната зала Ballroom ARIA се простира на 770 кв. м. Тя може да бъде разделена чрез мобилни стени на шест отделни пространства - многофункционални зали за по-малки събития и помещения за работни срещи и дискусии. Към нея се присъединяват още зала NOVA с капацитет до около 650 души, две просторни фоайета с обща площ от около 500 кв. м., подходящи за регистрации, кафе паузи и изложбени зони. На разположение на гостите е и тераса с морска гледка. Разбира се, модерната обстановка ни посреща и с най-съвременните технологии. Професионално озвучаване, LED екран с размери 7 × 3,6 м, сценично осветление, безжични микрофони и роботизирани камери за излъчване на живо осигуряват необходимото за безупречното протичане на всяко събитие.

Между важните срещи и красивите моменти

И ако дотук говорихме за сериозната част от програмата, време е да обърнем внимание и на приятната. Защото истински ценните моменти често се случват извън конферентната зала - по време на приятен разговор, споделена вечеря или забавно преживяване с колегите. И точно тук HVD Reina del Mar и екипът от порфесионалисти, който се грижи за гостите на комплекса, отново има какво да предложи. Благодарение на концепцията Ultra All Inclusive участниците в събитията могат да се насладят на петзвездно настаняване, разнообразни кулинарни предложения, тематични ресторанти и барове. А когато става дума за храна, хотелът определено знае как да ни очарова и задоволи най-взискателните очаквания.

Тук рецепти от различни краища на света се приготвят с най-добрите местни продукти, а изборът е повече от богат. Гурме бюфети, а ла карт специалитети, изискани десерти и специално подготвени менюта за събития - има по нещо за всеки вкус и повод.

Организаторите пък разполагат с възможности за специално подготвени кафе паузи, гала вечери и тиймбилдинг активности. От спортни турнири и кулинарни предизвикателства до занимания на морския бряг - доброто настроение продължава извън залата. А след дълъг ден, изпълнен със срещи и нови идеи, гостите могат да се отпуснат и да възстановят силите си в СПА центъра. Защото нека признаем - звучи доста по-примамливо да приключим работния ден с разходка край морето или партита около басейните или на плажа, отколкото в поредното градско задръстване.

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