Българска хотелска верига с няколко международни отличия от World Luxury Awards 2026

Grand Hotel Sveti Vlas, Grand Hotel Bansko, Grand Hotel Therme и Pulse Therme са отличени за термален СПА туризъм, луксозно обслужване и дизайн

Престижните отличия спечелиха хотелите и СПА брандът от портфолиото на Grand Hotel Resorts by Pulse в рамките на World Luxury Awards 2026. Признанието обхваща три от водещите хотели на веригата и специализираната СПА концепция Pulse Therme Banya. Те отличават различни характеристики на хотелите и СПА концепцията на Grand Hotel Resorts by Pulse – от локацията и иновативния подход до минералните ресурси, термалните съоръжения и дизайна.

Най-високото отличие за веригата е присъдено на Grand Hotel Therme в разложкото село Баня, който стана победител в категорията най-добър луксозен курорт с минерални извори в света (Best Luxury Mineral Springs Resort).

Grand Hotel Sveti Vlas е отличен като най-добрия луксозен крайбрежен хотел в Европа (Best Luxury Waterfront Hotel in Europe), Grand Hotel Bansko получава признанието най-добрия иновативен хотел на стария континент (Best Luxury Innovative Hotel in Europe).

СПА брандът Pulse Therme Banya допълва успеха с три награди: Най-добър луксозен термален спа център в България, най-добър тематичен спа дизайн в Източна Европа и най-добър луксозен термален хотелски спа център в Източна Европа.

Трите отличия за Pulse Therme Banya поставят акцент върху специализираното термално СПА преживяване, тематичния дизайн и интегрирането на СПА услугите в луксозния хотелски продукт

Български хотели с международна визия

Grand Hotel Resorts by Pulse обединява луксозни хотелски дестинации на морския бряг, в планината и в район с богати минерални ресурси. Концепцията на веригата съчетава висок клас настаняване, гастрономия, СПА и уелнес услуги, спортни активности и преживявания за различни категории гости.

Сред ключовите обекти е Grand Hotel Therme в село Баня – част от най-големия СПА хотелски комплекс в Европа, който се разгръща на над 10 хил. кв. м. Комплексът съчетава мащабна термална инфраструктура, минерални басейни и разнообразни възможности за възстановяване и релакс. Grand Hotel Bansko развива концепция за целогодишна почивка в планинска среда, а Grand Hotel Sveti Vlas предлага луксозно хотелско преживяване на морския бряг.

World Luxury Awards е международна инициатива за отличаване на постиженията в луксозното хотелиерство и туристическата индустрия. Наградите се присъждат в различни категории и на световно, регионално и национално ниво, като участниците в гласуването са гости, оценители и представители на индустрията.

Шестте отличия за Grand Hotel Resorts by Pulse са световно признание за веригата, която се отличава с изключително богато портфолио от услуги, съоръжения и преживявания – от луксозно настаняване и мащабни СПА пространства, предлагащи възможности за пълноценен релакс и уединение, до тематични зони за забавление, зоокът и условия за престой с домашни любимци. Концепцията е да предложи не просто висок стандарт на комфорт, а разнообразна среда, в която всеки гост да открие своето преживяване – независимо дали търси спокойствие и възстановяване, активна почивка, забавления или време сред природата.