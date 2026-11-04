Ikarov: Натурална козметика с 35 години история

Есента и зимата ни напомнят колко важни са малките жестове към самите нас. Топла вана след дълъг ден, любим аромат, няколко спокойни минути пред огледалото... Понякога ни трябва съвсем малко, за да се почувстваме по-добре. А когато температурите падат, кожата и косата ни имат още по-голяма нужда от внимание. И ако има българска марка, която познава тайните на природните масла, това несъмнено е Ikarov. Историята ѝ започва през 1991 година, когато инженер-технологът Ивайло Пенков решава да превърне интереса си към природните съставки в собствен бизнес. Всичко тръгва от бадемовото масло, което той доставя на аптеките в родния си Пловдив, като в началото дори разнася поръчките с велосипед. Постепенно интересът расте, а заедно с него и желанието за създаване на нови формули. Така се ражда семейната компания Ikarov, чиято козметика печели доверието на поколения потребители както в България, така и в Централна и Източна Европа.

Ако надникнем в богатото портфолио на Ikarov, бързо ще открием, че природата има решение за какви ли не козметични потребности. Има обаче един продукт, който едва ли се нуждае от дълго представяне. Това е добре познатият стимулант за растеж на косата, спечелил си заслужено място в козметичните шкафчета на поколения български жени. В основата му стои бадемовото масло, обогатено с абсолю от коприва, бял равнец и други подбрани етерични масла. Тази комбинация подхранва корените, подпомага растежа на косата, намалява косопада и ѝ придава повече блясък и жизненост. А употребата ѝ е чудесен повод да си подарим малко време за себе си - веднъж седмично, преди измиване, с лек масаж на скалпа и поне час за действие. Друг техен популярен продукт, особено сред бъдещите майки е био маслото против стрии със сафлор и лавандула. Неговата нежна формула от 100% натурални, органично сертифицирани съставки хидратира кожата, подобрява еластичността ѝ и помага за предотвратяване появата на стрии. Подходящо е за употреба още от първия месец на бременността, както и след раждането. А за онези моменти, в които искаме да обърнем повече внимание на тялото си, Ikarov предлага антицелулитно масло с екстракт от бразилски розов пипер и канела. Неговата формула намалява видимостта на портокаловата кожа, подобрява еластичността ѝ и позволява масаж на засегнатите зони.

И това далеч не са всички изкушения, които Ikarov е подготвил за нас. За красиви и поддържани нокти можем да се доверим на възстановяващото масло, за нежни ръце през студените дни - на балсама с портокал, а за по-жизнена кожа на лицето - на ревитализиращ и даващ плътност серум. Все малки помощници, които лесно могат да намерят място в ежедневието ни. Но какво всъщност прави козметиката на Ikarov толкова специална? Отговорът се крие в съставките и вниманието, с което са подбрани. Без изкуствени или животински съставки, с формули, вдъхновени от природата, като голяма част от продуктите следват стандарта COSMOS за натурална козметика. Издаваме ви и още един любопитен детайл - и до днес всяка формула се разработва лично от основателя Ивайло Пенков, а новите продукти първо преминават през най-близкия кръг - собственото му семейство. Традиция, която се запазва вече повече от три десетилетия и показва колко лично може да бъде отношението към създаването на козметика.

Контакти

https://www.ikarov.eu/bg