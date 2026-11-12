InterContinental Sofia пренася вкусовете на Лигурийската ривиера в сърцето на столицата

Хотелът посреща италианския шеф Джакомо Девото за специална гастрономическа вечер, в която авторската кухня, зехтинът DOP и подбраните вина представят кулинарните традиции на Тоскана и Лигурия.

На 19 ноември InterContinental Sofia ще представи „Вкусът на Лигурийската ривиера DOP“ - гастрономическо събитие, което поставя един от най-ценените продукти на италианската кухня в центъра на вниманието. Лигурийският зехтин със защитено наименование за произход ще бъде представен както в специална конференция, така и в авторското меню на гостуващия шеф Джакомо Девото от отличения със звезда „Мишлен“ ресторант Locanda de’ Banchieri.

Джакомо Девото е начело на първия ресторант в италианския регион Лунигяна, получил звезда „Мишлен“. Отличието е присъдено в изданието на престижния гастрономически гид за 2025 г. и е запазено през 2026 г. Член на Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, Девото съчетава местни продукти и традиционни рецепти със съвременни кулинарни техники.

За вечерта в София той е подготвил четиристепенно дегустационно меню, предшествано от амюз буш. Сред специалитетите са тестароли с Пармиджано Реджано и песто от босилек, брандада от треска с маслини Таджаска, ризото Карнароли с редукция от лигурска рибена супа и риба с картофен милфьой. Финалът е традиционният кестенов сладкиш castagnaccio, представен в три текстури и приготвен с кестеново брашно DOP от Лунигяна.

Всяко ястие ще бъде съчетано с подходящ зехтин Riviera Ligure DOP, подбран да допълва вкуса на останалите съставки. Менюто ще бъде придружено от винена селекция на BNK Wines, представена от експерта Спас Бозовайски.

Програмата започва в 18:00 ч. с конференцията „Вкусът на Лигурийската ривиера DOP: история, култура и територия“. Експерти ще представят произхода, характеристиките и мястото на лигурийския зехтин в кулинарните традиции на региона. Гала вечерята с шеф Девото започва в 20:00 ч.

Събитието е част от 11-ото издание на Седмицата на италианската кухня по света и се организира в партньорство с Accademia Italiana della Cucina Sofia, Италианския културен институт в София, Италианската агенция за търговия (ICE) и Италианската търговска камара в България.