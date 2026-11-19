На 22 ноември победителката в MasterChef България гостува в Пловдив с четиристепенно меню, вдъхновено от стара Варна, в уикенд, посветен на младото вино.

Какъв вкус е имала Варна преди близо 130 години? На 22 ноември д-р Марианна Александрова ще отговори с четири ястия в ресторант EDEN в Пловдив. Победителката в осмия сезон на MasterChef България ще представи „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“ - авторско меню, което връща към живот кулинарното наследство на морския град.

Зад всяко ястие стоят стари периодични издания, архивни материали и семейни спомени. Преподавател, кулинарен изследовател и автор на „Гастрономия с история – Варна“, Марианна Александрова проследява продуктите, рецептите и навиците на градската трапеза от края на XIX век. В EDEN тя ги представя със съвременен почерк, запазвайки характерните вкусове на епохата.

Четири ястия, четири истории от стара Варна

Началото е с „Градините на стара Варна“ - червено цвекло, целина и картоф с кафяво масло, черноморски паламуд и маринован синап. „На градската трапеза“ поднася телешки език sous-vide с винен сос с аншоа, карамелизиран лук и билково олио. Следва „Шепот от Черно море“ - прясна паста с черноморски миди, доматен сос, девесил и магданоз. За финал „Последният вкус на XIX век“ съчетава мус от прясно сирене със зелени смокини, печени орехи и бишкота.

Кулинарното наследство на Варна има специално място в пътя на Марианна Александрова: то вдъхновява и менюто, с което тя печели MasterChef България. Днес изследването на тези вкусове продължава от архивите до срещите с публиката.

Млада реколта среща 130 години кулинарна история

Гостуването съвпада с един от най-винените уикенди в Пловдив. От 20 до 22 ноември „Дефиле на младото вино“ ще събере любители и производители в Стария град, а ресторант EDEN ще допълни преживяването със своето „Пловдивско Божоле“: три специално подбрани млади вина от реколта 2026 на експерименталната винарна на Аграрния университет – Пловдив.

На 22 ноември гостите ще могат да опитат вината заедно с менюто на Марианна Александрова в рамките на Sunday Signature Brunch, поредицата на ресторант EDEN, посветена на гост-готвачи и авторска кухня.

Повод да посветите неделята на Пловдив с разходка из Стария град, младо вино и четири вкуса, които разказват история.

Sunday Signature Brunch | 22 ноември 2026 г.

Специален гост: д-р Марианна Александрова, победител в MasterChef България

Меню: „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“

Часове: 11:00 и 14:00 ч.

Куверт: 45 €

Място: EDEN Restaurant, бул. „Дунав“ 5, Пловдив

Резервации: +359 877 155 551