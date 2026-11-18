Тази есен стотици мечти, смели решения и години упорит труд се обединиха в едно голямо постижение - франчайз програмата „Моят Магазин“ на МЕТРО България достигна своя юбилеен обект №300. А когато надникнем зад това впечатляващо число, откриваме нещо още по-ценно - историите на хора, които са повярвали в себе си и са вложили сърце и душа в изграждането на собствен бизнес. За едни всичко е започнало с малък квартален магазин, за други - с идеята да осигурят по-добро бъдеще на семейството си. Днес всеки от тях има своя разказ, изпълнен с трудности, малки победи и поводи за гордост. А всички заедно са част от голямото семейство на “Моят магазин”, което продължава да расте с пълни сили.

Поредното доказателство за това дойде през септември, когато в Полски Тръмбеш отвори врати юбилейният магазин №300 - проект на предприемачите Марина Кръстева и Николай Николов. По време на откриването изпълнителният директор на МЕТРО България Жан Котан подчерта: „Вярваме, че силата на традиционната търговия е именно в близостта до хората“.

И наистина - за повечето от нас кварталният магазин заема специално място в ежедневието. Там често ни посрещат с усмивка, познават любимите ни продукти и намират време за няколко приятелски думи.

Малки магазини, голяма смелост: Историите на успеха

През последната година с екипа на Actualno.com се срещнахме с някои от тези вдъхновяващи предприемачи, които ни разказаха за началните си стъпки, трудностите и успехите по пътя. Първата ни спирка беше в Добрич, където Пламен Стоянов и съпругата му поставят началото на семейния си бизнес през 2009 г. с магазинче от само 10 кв. м. Едва ли тогава са си представяли, че един ден ще управляват цели шест обекта, част от които са се присъединили към „Моят Магазин“. А сред най-големите поводи за гордост на Пламен са дългогодишните му служители и доверието на редовните клиенти.

Следващата ни среща беше с Таня Земярска от Раковски, която добре познава тънкостите на търговията. Тя започва да работи едва на 17 години, а днес има 28 години опит и собствен магазин, в който ѝ помагат съпругът и двете ѝ дъщери. С подкрепата на „Моят Магазин“ обновява обекта си, но запазва най-ценното - личното отношение и топлите разговори с клиентите.

Разбрахме и че понякога най-смелата крачка е да се откажеш от сигурността в името на една мечта. Това правят Мария и Владимир Василеви от село Овощник, които напускат работата си в завод, за да създадат собствен семеен бизнес. Желанието им е един ден да оставят нещо на децата си. И макар началото да е изпълнено с трудности, двамата не се отказват, а магазинът им впоследствие става юбилейният обект №100 на програмата „Моят Магазин“.

Стигнахме и до Свищов, където Антон Антонов и Адриана Кирилова успешно съчетават няколко начинания - ателие за химическо чистене, ресторант и хранителен магазин. Точно Адриана открива възможностите на „Моят Магазин“ и двамата решават да станат част от програмата, която им помага да предлагат по-конкурентни цени на своите клиенти. А ако има нещо, на което годините в бизнеса са ги научили, то е, че дори в най-трудните моменти човек не бива да се отказва.

300 магазина и още много мечти за сбъдване

Тези четири истории са само малка част от голямото семейство на „Моят Магазин“. Всяка от тях е различна, но всички имат общо помежду си - желанието да създадеш нещо свое, да го развиваш с постоянство и да бъдеш близо до хората, които ти се доверяват.

С вече над 300 обекта франчайз програмата „Моят Магазин“ на МЕТРО България продължава да подкрепя независимите български предприемачи. Тя им осигурява достъп до над 10 000 артикула, изгодни търговски условия, рекламна подкрепа, професионални обучения и експертни съвети. Така собствениците могат да развиват бизнеса си, като запазват своята независимост и се възползват от предимствата на голяма национална мрежа. А най-хубавото е, че това е само началото на следващата глава. Амбицията на програмата е да достигне 600 магазина през 2027 г. и цели 800 до 2028 г. Още стотици нови възможности, смели начинания и човешки истории, които тепърва предстои да бъдат разказани.

Повече за програмата можете да откриете тук.