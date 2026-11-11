В седмицата на младото вино ресторант EDEN кани на „Пловдивско Божоле“

Три млади вина от малки серии, над 400 сорта лози и единствената в България експериментална изба за микровинификация стоят зад специалната селекция, която EDEN представя от 20 до 22 ноември. На 22 ноември виненият уикенд продължава със Sunday Signature Brunch и авторско меню на д-р Марианна Александрова.

В седмицата на младото вино ресторант EDEN в Пловдив представя „Пловдивско Божоле“ - свой прочит на френската традиция Beaujolais Nouveau, реализиран в партньорство с винарната на Аграрния университет – Пловдив.

От 20 до 22 ноември в EDEN ще могат да бъдат опитани три специално подбрани млади вина от реколта 2026, произведени в малки серии в експерименталната винарна на университета. Това са вина, които рядко могат да бъдат открити в традиционната търговска мрежа, а зад тях стои работата на университета по изследването и опазването на лозарското разнообразие.

В експерименталната база на Аграрния университет край Брестник се съхранява колекция от над 400 винени и десертни сорта лози, включително традиционни български сортове. Там се намира и единствената в България експериментална винарска изба за микровинификация, в която различни сортове се винифицират в малки количества, за да бъдат изследвани техният характер и потенциал.

Именно тази връзка между младото вино, сортовото разнообразие и научната работа на университета дава съдържание на идеята за „Пловдивско Божоле“. Специалната селекция в EDEN позволява на повече хора да се докоснат до вина, които обичайно са трудно достъпни извън подобни специални представяния. Така френската традиция на младото вино получава местен прочит през лозарското наследство и винената култура на Пловдивския регион.

Поводът съвпада и с традиционното „Дефиле на младото вино“, което от 20 до 22 ноември отново събира в Стария град производители и почитатели на вината от новата реколта.

В неделя младото вино среща кухня с 130-годишна история

На 22 ноември виненият акцент ще продължи в рамките на Sunday Signature Brunch - познатата поредица от неделни събития на EDEN, в която ресторантът кани популярни готвачи и кулинарни лица да представят свои авторски менюта. Този път гост е д-р Марианна Александрова - победител в осмия сезон на MasterChef България, кулинарен изследовател и автор на „Гастрономия с история – Варна“.

Тя ще представи четиристепенното меню „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“ - съвременна интерпретация на градската кухня на Варна от края на XIX век. Менюто включва черноморски паламуд с кореноплодни зеленчуци, телешки език с винен сос и карамелизиран лук, прясна паста с черноморски миди и десерт със зелени смокини и печени орехи.

Така в последния ден на „Пловдивско Божоле“ винената селекция получава и своя гастрономически контекст. Гостите на Sunday Signature Brunch ще могат да опитат трите вина от Аграрния университет заедно с авторското меню на д-р Марианна Александрова - среща между младото вино и вкусове от българската градска кухня отпреди близо 130 години.

Sunday Signature Brunch | 22 ноември 2026 г.

Специален гост: д-р Марианна Александрова, MasterChef България

Меню: „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“

Часове: 11:00 и 14:00 ч.

Куверт: 45 €

Място: EDEN Restaurant, бул. „Дунав“ 5, Пловдив

Резервации: +359 877 155 551

„Пловдивско Божоле“ – три специално подбрани млади вина от реколта 2026 от експерименталната винарна на Аграрния университет – Пловдив, представени в EDEN от 20 до 22 ноември.