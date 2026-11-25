Какво ли трябва да има в менюто на една сватба, когато младоженецът е сред най-богатите хора на планетата? Хайвер, трюфели, шампанско за хиляди евро и ястия, чиито имена едва можем да произнесем? Оказва се, че понякога отговорът е доста по-прост. Дори при звездните тържества любимите вкусове и традиционните специалитети често намират място редом до изисканите гурме предложения. Затова нека сега надникнем в някои от най-обсъжданите чуждестранни и български празненства и разберем какво е имало на трапезата:

Джеф Безос и Лорън Санчес: Италиански специалитети за милиони

През юни 2025 г. Венеция се превръща в сцена на една от най-обсъжданите сватби в света. Милиардерът Джеф Безос и журналистката Лорън Санчес събират около 200 гости, сред които Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо и Опра Уинфри. И макар организацията да е повече от впечатляваща, храната отдава почит на традиционната италианска кухня. По време на приветственото парти гостите опитват истинска неаполитанска пица, приготвена на място, морски дарове и разнообразни италиански предястия. Сред специалитетите, за които се съобщава, е и прочутата паста alla Nerano с тиквички и сирене, характерна за Южна Италия.

А за сладкия завършек? Лимонови сладкиши и фини десерти, които водят гостите направо към Амалфийското крайбрежие. На едно от следващите празненства пък са поднесени различни видове паста и традиционните италиански бисквити. Оказва се, че дори когато бюджетът няма ограничения, добре приготвената пица и вкусната паста могат да бъдат сред звездите на вечерта.

Лионел Меси и Антонела Рокуцо: Аржентински вкусове и необичаен подарък

През 2017 г. футболната звезда Лионел Меси и неговата любима от детството Антонела Рокуцо си казват заветното „да“ в родния си град Росарио, Аржентина. На празненството присъстват около 260 гости, сред които известни футболисти и световни знаменитости. За сватбеното си меню Меси и Антонела залагат на апетитна комбинация от традиционни аржентински специалитети и вкусове от световната кухня. Още с пристигането си гостите могат да опитат разнообразие от сирена, колбаси, прошуто, свежи салати и ароматен, прясно изпечен хляб.

След това идва ред на топлите специалитети, поднесени в отделни кулинарни кътове. Сред предложенията са традиционните аржентински емпанади с месо и риба, сорентинос - вид пълнена паста, пушени меса, наденички и разнообразни ястия на скара. А за любителите на азиатската кухня е предвиден и специален суши кът.

Интересен детайл от сватбата е, че вместо традиционните подаръци Меси и Антонела молят гостите си да направят дарения за благотворителност. Така двойката решава да сподели щастието си и с хора, които се нуждаят от подкрепа.

Александър Кадиев и Ивелина Чоева: Български традиции и винена романтика

През август 2024 г. актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и моделът Ивелина Чоева си обещават вечност сред живописните лозя на винарна „Шато Копса“. Тридневното празненство омайва с романтична атмосфера, хубаво вино и любими български обичаи. Сред най-любопитните детайли са традиционните сватбени погачи, приготвени лично от модела Славена Вътова. Тя запретва ръкави още в нощта преди големия ден, за да омеси обредните хлябове, с които майката на младоженеца - обичаната актриса Катето Евро - посреща младото семейство.

Празненството започва с романтична вечеря сред лозята, а младоженците споделят впечатленията си от вкусната храна, виното и красивата обстановка. Така сватбата показва как българските ритуали могат да намерят място и в едно съвременно, елегантно тържество.

Даниел и Атанасия Бачорски: Пица, сладолед и шестетажна сватбена торта

Италианска романтика, красива гледка към езерото Комо и щипка български традиции - така изглежда сватбеното тържество на бизнесмена Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия през лятото на 2024 г. Празненството продължава три дни и събира около 40 от най-близките им хора. И тъй като сватбата се провежда в Италия, храната съвсем очаквано е вдъхновена от местната кухня. Гостите се наслаждават на тристепенна вечеря, прясно изпечени пици, приготвени на място, и сладолед от специална количка. Истинската атракция обаче е впечатляващата шестетажна сватбена торта, доставена чак от София за големия ден

Но младоженците не забравят и българския дух. Сред романтичната италианска обстановка гостите извиват хоро и развяват родния трибагреник, превръщайки празненството в любопитна смесица от италиански вкусове и български обичаи.

Сватбеното меню днес: Между традициите и новите тенденции

Както видяхме, родните ни традиции продължават да заемат своето специално място в сватбите на звездите. А освен хорото и сватбената погача, българските обичаи са свързани и с богата трапеза. В миналото на нея са присъствали баници, сарми, печени меса, чевермета и разнообразни местни специалитети. Днес тези любими вкусове спокойно могат да се комбинират с модерните кулинарни тенденции - тематични кътове, коктейлни хапки, красиво поднесени плата и вълшебни десерти. А за да бъде сватбеното меню точно такова, каквото младоженците си представят, всеки детайл има значение. От избора на ястия до красивото им поднасяне, професионалният кетъринг може да превърне и най-смелите кулинарни идеи в реалност. Сред утвърдените имена в тази област е „Рила кетъринг“ – една от водещите компании за кетъринг услуги в София и България, с над 20 години опит в организирането на различни събития и празненства. Разбира се, важна е и обстановката.

(Снимка: Рила Кетъринг)

За тези, които мечтаят за красиво сватбено тържество, ресторант "AlekZander“ на „Рила кетъринг“ предлага просторна градина и уютна атмосфера, подходяща за романтична вечеря, весели разговори и танци под звездите.