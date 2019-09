Две световни премиери в един танцов уикенд

Съвременен танц, музика, вокали, звукови и светлинни инсталации се срещат на 11 и 12 октомври в Пловдив

&

Световните премиери на НЯКОГА ПРЕДИ, новият спектакъл на канадската компания Out Innerspace, и на пърформанс-инсталацията ЗЛАТНИ ИЛЮЗИИ, с участието на цигуларката Биляна Вучкова, гледаме по време на четвъртия уикенд на ONE DANCE WEEK. От днес ще намерите в продажба и общ билет, включващ трите спектакъла на 11 и 12 октомври - ЗЛАТНИ ИЛЮЗИИ, КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ и НЯКОГА ПРЕДИ. И през двата дни на сцената в Пловдив ще видим един от безспорно най-интересните и интригуващи мултидисциплинарни пърформанси в тазгодишната програма на фестивала за съвременен танц - премиерата на ЗЛАТНИ ИЛЮЗИИ с участието на българската цигуларка Биляна Вучкова. ЗЛАТНИ ИЛЮЗИИ е извън-жанрова колаборация, в която четирима артисти преплитат звук, светлина и движение в едно съвършено цяло - свят от художествени образи, пълен с цветове и символи. Светлинната инсталация на носителя на наградата “Златен Лъв” Ханс Питър Кун осигурява основата за диалог между хореографията и танца на японските артисти Акеми Нагао и Джунко Вада, към които се присъединява звуковата композиция на Биляна Вучкова.Биляна Вучкова е цигулар, композитор-изпълнител и импровизатор. Тя съчетава класически солови и ансамблови творби и музика от съвременни композитори със собствени композиции, изпълнени в реално време. Творческият й порив обхваща възможно най-широк спектър от звуци и движения, като това й позволява да разшири звуковите, техническите и физическите си способности и да развие собствен и строго-индивидуален артистичен език. Биляна живее в Берлин и се изявява на фестивали и концертни серии по целия свят. Работи като солист и участва в дуета Voutchkova/Thieke, както и в Splitter Orchestra, Solistenensemble Kaleidoskop, Ensemble Modern, Ensembles United Berlin и Zeitkratzer и други. Вучкова е носител на Стипендия за композитори на Сената на Берлин, както и на подкрепа от INM Berlin, Musikfonds и Trust for Mutual Understanding, Ню Йорк.Роден в Кил (Германия), Ханс Питър Кун живее и работи между Берлин и Киото, Япония. Започва творческата си кариера още на 6-годишна възраст, когато се записва в театралния клас в училище. Едва 14-годишен, основава първата си рок-енд-рол банда и през 1975 г. започва професионалната си кариера в Schaubühne am Halleschen Ufer в Берлин, сега Schaubühne am Lehniner Platz.След като напуска Schaubühne през 1979 г., се концентрира върху собствената си артистична работа и създава огромно количество творби – основно звукови и светлинни инсталации, радиопредавания, филмова и театрална музика, а през 1989 г. започва да композира и музика, предназначена за танц. Печели престижната награда „Златен лъв” на Венецианското биенале през 1993 г. за съвместната си работа с Робърт Уилсън за инсталацията „Памет / Загуба”. От 2012 г. е гост-професор в майсторския клас Sound StudiesSonic Arts в Universität der Künste (University of the Arts) в Берлин.На 12 октомври в пловдивския Дом на културата "Борис Христов" експерименталната компания от Канада Out Innerspace ще представи премиерата на спектакъла си НЯКОГА ПРЕДИ. Чрез физически и същевременно силно емоционален танц НЯКОГА ПРЕДИ ни отвежда в света на миналото, невидимите сили и неизпълнените желания.Официалния трейлър:В работата си творческите директори на компанията Дейвид Реймънд и Тифани Трегартен, без съмнение едни от най-ярките представители на своето поколение в родината си, обединяват съвременен танц, естетика и актуални послания. Резултатът е изключителен спектакъл, който ще очарова ценителите на танцовото и визуалното изкуство с магическия си реализъм. Out Innerspace е компания за съвременен танц, основата през 2007-а година във Ванкувър от Дейвид Реймънд и Тифани Трегартен, които в продължение на няколко години са част от Kidd Pivot - компанията на знаковата канадска хореографка Кристъл Пайт, носителка на голямата награда на “Grand Prix de la danse de Montreal” през 2018 г. НЯКОГА ПРЕДИ, най-новата творба на компанията, е копродуцирана от L’Agora de la Danse, La Rotonde и Dance Victoria. Спектакълът печели наградата Crystal Dance Prize 2019 и артистична резиденция от The Dance Centre.През последното десетилетие компанията създава необичайни и завършени танцови преживявания чрез безкомпромисна строгост и безрезервна находчивост. Премиерата на НЯКОГА ПРЕДИ, заедно със спектакъла КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ на Клара Фюре, е част от Фокус Канада, който представя новото поколение артисти и различния му поглед върху идеята за пренасяне на чувства и емоции чрез силата на хореографския език.В КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ Клара Фюре разкрива абстрактна гледна точка към феномените на физиката чрез танцовото изкуство. Благодарение на минималистичните декори и сиянието от прожекторите, предадено върху живите тела, имаме усещането, че се намираме в Космоса. Тук обаче няма вакуум, а изпълнителите превръщат енергията в споделен ресурс. Дванадесетото издание на ONE DANCE WEEK беше открито на 20 септември и ще продължи до 19 октомври. Пълната програма на фестивала ще намерите тук.Общ билет за трите спектакъла (ЗЛАТНИ ИЛЮЗИИ, КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ и НЯКОГА ПРЕДИ) през уикенда на 11 и 12 октомври ще намерите в мрежата на, на касите на EasyPay в цялата страна, както и на касата на ONE DANCE WEEK, до един час преди началото на всеки спектакъл.12-тото издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс. Билети за спектаклите се продават онлайн в системата на, както и на касите на EasyPay. Поради високия интерес към фестивала силно препоръчваме предварителното закупуване на билети. ONE DANCE WEEK се организира от Фондация ЕДНО за Култура и Изкуства като част от програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата и с подкрепата на Министерството на културата на Република България. Фестивалът благодари за подкрепата на Министерство на културата на Тайван, Програма Niepodległa – Полша, Институт „Адам Мицкевич“, Hellerau, Полски институт, Институт по музика и танц, Посолството на Индонезия в София и Агенцията за креативна икономика на Индонезия, EU Japan Fest committee, Посолство на Унгария в София, Унгарският културен институт в София, Национален фонд за култура на Унгария, Унгарската академия по изкуствата, Чешки център в София, Посолство на Израел в България, Програма “Творческа Европа”, проекта Performance Beyond 2 Shores, Съвет по изкуствата на Канада, Съвет по изкуствата и литературата на Квебек, Правителството на Австралия и Australia Council.