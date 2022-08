Исторически първи концерт на ARCTIC MONKEYS в България (СНИМКИ)

Хиляди хора сътвориха история заедно с Arctic Monkeys снощи на пристанището в Бургас . От първия акорд на Do I Wanna Know?, с което шефилдската четворка откри първия си концерт в България, до биса с No. 1 Party Anthem, I Bet You Look Good on the Dancefloor и R U Mine? хиляди гърла пяха, пищяха екзалтирано, скандираха името на фронтмена на групата и доказаха, че младата родна публика е адекватна на европейската.