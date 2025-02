Американският президент Доналд Тръмп шокира с обвинения срещу Украйна, че именно тя, а не Русия, е започнала войната. Освен това нарече украинския лидер Володимир Зеленски "диктатор" и невярно намекна, че е нелегитимен. Администрацията на републиканеца дори настоява Г-7 да не нарича Русия "агресор" в комюникето, което групата се очаква да публикува навръх третата годишнина от началото на инвазията на Владимир Путин в Украйна.

Чатботът Grok на компанията xAI, основана от един от най-близките съюзници на Тръмп - Илон Мъск - обаче "мисли" по друг начин. На въпрос кой е агресорът във войната, изкуственият интелект отговаря: Русия.

"В руско-украинската война Русия е смятана за агресор. Тази оценка се основава на започването на военни действия от страна на Русия срещу Украйна, които започват с анексирането на Крим през 2014 г. и прерастват в пълномащабно нахлуване през 2022 г. Тези действия бяха осъдени от международната общност, включително от Общото събрание на ООН, което призова Русия да изтегли силите си. Нахлуването на Русия нарушава суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и международното право, включително Устава на ООН, който забранява използването на сила за промяна на границите", отвръща обученият благодарение на огромна база данни чатбот.

Междувременно Мъск разкритикува украинския президент Володимир Зеленски за фотосесия със съпругата му Олена за списание "Vogue" отпреди три години.

He did this while kids are dying in trenches on the war front pic.twitter.com/NPhDz3cP46