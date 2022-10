Мъск за Starlink: Ще продължим да финансираме безплатно правителството на Украйна

Това се случва само ден след като изтече негово писмо до Пентагона от миналия месец, в което той пише, че вече не може да си позволи да плаща за услугата в полза на Киев.

Мъск написа в Twitter тази вечер: "М*йната му... Въпреки че Starlink все още губи пари, а други компании получават милиарди долари от данъкоплатците, ще продължим да финансираме правителството на Украйна безплатно".

The hell with it … even though Starlink is still losing money&other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free