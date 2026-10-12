Новите HUAWEI WATCH 6 и WATCH 6 Pro LTE вече са в Yettel в комплект с FreeBuds 7i и допълнителна защита

● Безжичните слушалки FreeBuds Neo също се присъединяват към портфолиото на телекома с 20 евро отстъпка през октомври

● Новата серия смартчасовници предлага eSIM свързаност, NFC плащания, комплексен здравен анализ с X-TAP и нови спортни режими

София, 12 октомври 2026 г. Yettel започва продажбите на новите LTE модели от серията HUAWEI WATCH 6, както и на безжичните слушалки HUAWEI FreeBuds Neo. До 31 октомври клиентите, които изберат HUAWEI WATCH 6 LTE или WATCH 6 Pro LTE, получават в комплект и безжични слушалки HUAWEI FreeBuds 7i. Предложението включва още достъп до HUAWEI MultiPass и двугодишна защита HUAWEI Care. В същия период се предлагат и безжичните слушалки HUAWEI FreeBuds Neo с 20 евро отстъпка и избор между 3 цвята - черно, светлосиво и бяло.

Серията HUAWEI WATCH 6 включва моделите WATCH 6 LTE в два размера - 42 и 46 мм и WATCH 6 Pro LTE в размери - 43 и 46 мм.

Комплект със слушалки, MultiPass и HUAWEI Care

HUAWEI WATCH 6 LTE или WATCH 6 Pro LTE се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds 7i. Офертата включва още HUAWEI MultiPass на стойност до 239 евро, който осигурява премиум достъп без допълнително заплащане до селекция от партньорски приложения за период до 12 месеца. Сред тях са услуги за спорт, здраве, навигация и благосъстояние като HUAWEI Health+, Komoot, Fiit, Headspace, Naviki и Kotcha. Конкретният период зависи от приложението и модела на часовника – от 2 до 12 месеца при Pro моделите и от 2 до 3 месеца при останалите модели. Към серията е включена и HUAWEI Care с две години защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката. Сервизната услуга може да бъде използвана еднократно при инцидент за часовници от серията HUAWEI WATCH 6.

WATCH 6 Pro: свързаност без телефон и повече информация за здравето

HUAWEI WATCH 6 Pro съчетава материали от по-висок клас с eSIM, което позволява на потребителите да останат свързани и когато смартфонът не е наблизо. Моделът HUAWEI WATCH 6 Pro 46 мм Space Edition е изработен от титаниева сплав, докато корпусът и каишката на HUAWEI Watch 6 Pro LTE 43mm White Ceramic са изработени от нанотехнологична керамика. Сферичният сапфирен кристал на дисплея допринася за устойчивостта му при ежедневна употреба. Потребителите могат да провеждат разговори, да използват навигация и функции за безопасност директно от часовника. Моделът поддържа и NFC плащания.

Здравните възможности са обединени около системата X-TAP, която предоставя комплексен анализ на до 11 ключови показателя чрез Health Glance. Към тях се добавят оценка на физическата готовност, анализ на тренировките и нови спортни режими, включително за активности като колоездене, бягане, ски и гмуркане. WATCH 6 Pro работи както с Android, така и с iOS, което позволява използването му независимо от предпочитаната мобилна платформа.

WATCH 6: основните възможности на серията в по-лек корпус

HUAWEI WATCH 6 предлага основните здравни и комуникационни възможности на серията в по-лек корпус, като версията с 42 мм е с тегло около 38 грама (без каишка), а тази с 46 мм тежки приблизително 60 грама (без каишка). Каишката HUAWEI EasyCross™, създадена за повече комфорт при ежедневна употреба, е ексклузивна за HUAWEI WATCH 6 46 мм в цветовете Blue и Black, както и за HUAWEI WATCH 6 42 мм в Gold. Серията разполага с X-TAP здравен анализ, eSIM разговори и свързаност без телефон, NFC плащания, нови спортни режими и оценка на физическата готовност. WATCH 6 е съвместим с Android и iOS.

Така HUAWEI предлага избор между по-лекото и елегантно изпълнение на WATCH 6 и премиум материалите и по-изразения приключенски характер на WATCH 6 Pro, без компромис с основните функции.

FreeBuds Neo: лек дизайн, адаптивно шумопотискане и до 10 часа музика

Всяка слушалка HUAWEI FreeBuds Neo тежи около 4,8 грама, което осигурява комфорт и при по-продължително носене. Моделът предлага адаптивно шумопотискане, пространствено аудио и потискане на околния шум при разговори.

С едно зареждане слушалките осигуряват до 10 часа непрекъснато слушане на музика при изключено активно шумопотискане (ANC) и до 6,5 часа при включено ANC в режим на стандартно качество на звука. FreeBuds Neo могат да се свързват едновременно с две устройства и са съвместими с iOS, Android и Windows. Чрез приложението HUAWEI Audio Connect потребителите получават бързо свързване, управление на свързаните устройства и допълнителни настройки на звука и шумопотискането.

Потребителите, закупили FreeBuds Neo до 31 декември 2026 г., получават и 50% отстъпка за сервизна услуга при необходимост от замяна на загубена слушалка. Тя е валидна в рамките на първите 12 месеца от датата на покупката и може да бъде използвана чрез оторизиран сервизен център на Huawei.

Три години гаранция за смартчасовниците от Yettel

Новите HUAWEI WATCH 6 и WATCH 6 Pro LTE се предлагат от оператора с три години гаранция, част от „Смартфон Вселена“ – екосистемата от услуги, която помага на клиентите да използват устройствата си по-дълго и с повече сигурност. Тя включва още достъп до сертифициран сервиз и диагностика, възможности за гъвкаво плащане и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която старо устройство може да бъде върнато срещу отстъпка при покупка на ново.