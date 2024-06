Кайли Миноуг пише автобиографията си

Източник споделя пред "The Sun": "Кайли е на върха на кариерата си и сега чувства, че е идеалното време да напише нещо за живота си и да преживее някои спомени. Тя ще разкрие някои нови анекдоти и истории и ще изрови някои снимки от архива си. Тя ще обхване музиката, телевизионните и филмовите си роли и, разбира се, любовния си живот. Готовият продукт със сигурност ще предизвика война на наддаване сред издателите".

Възходът на Кайли Миноуг

Снимка: Getty Images

56-годишната звезда, която в момента е необвързана, наскоро подписа договор и с Netflix за документален филм "Муха на стената". В скорошно интервю Кайли разказа за това каква "дива разходка" е била за нея последната година след популярността на албума ѝ "Tension", който дори доведе до спечелването на награда "Грами".

Тя сподели пред британското списание "HELLO!": "Последните 12 месеца бяха лудо пътуване, толкова съм благодарна за възможностите, които ми се откриха. Работя здраво, но това е наистина полезно. Обичам да споделям тази нова ера с дългогодишните фенове и е невероятно да се запозная с новото поколение фенове."

Освен с музиката си, изпълнителката на "Can't Get You Out Of My Head" се радва на успех и с марката си Kylie Minogue Wines и е "трогната", че толкова много хора са похвалили продуктите ѝ. "Марката беше създадена с много сърце и винаги сме искали да изненадваме, да радваме и да предлагаме високо качество. Това беше страхотно пътуване към откритията и съм трогната, че толкова много хора се радват на това, което сме открили.", признава Миноуг, цитирана от БГНЕС.