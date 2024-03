Мария като Doja Cat срази всички в "Като две капки вода"

Водещият Димитър Рачков, когото Веселин Маринов миналата седмица обиди, като го нарече Алф, се появи в костюм на любимото извънземно от култовия сериал, но не успя да пречупи сериозния естраден певец.

Как преминаха имитациите тази вечер?

Първа тази вечер на сцената на "Като две капки вода" се качи актрисата Елена Атанасова, която беше в образа на певицата Гери Халиуел, станала известна като част от култовата женска група Spice Girls. Тя изпълни песента "It's Raining Men", но сякаш отново се затрудни и на моменти звучеше леко фалшиво.

Иво Аръков като Джордж Майкъл, снимка: Като две капки вода/Facebook

Превъплъщенията продължиха с изпълнението на Иво Аръков като Джордж Майкъл и парчето "Wake Me Up Before You Go-Go". Аръков направи имитацията добре чисто актьорски, но с пеенето отново имаше някои колебания.

Фолк певицата Мария бе следващата на сцената на "Като две капки вода". Тя влезе в образа на Doja Cat и песента ѝ "Woman". Изпълнението ѝ очевидно се оказа отново трудна задача, но си личеше, че Мария се е постарала.

Панайот Панайотов като Ерик Клептън, снимка: Като две капки вода/Facebook

След Мария дойде ред на Панайот Панайотов в образа на Ерик Клептън и неговото изящно парче "Wonderful Tonight". Панайотов отново звучеше като себе си, но си личеше, че доста се е постарал и е работил по имитацията.

Следващ в имитациите се пусна Владимир Зомбори, който е водач в класирането досега. Той трябваше да имитира Мария и хита ѝ "Спомен". Истината е, че дори в този предопределено невъзможен образ Зомбори отново се справи блестящо, а в неочаквано партньорство на сцената се появи и Александър Сано.

Християна Лоизу като Ъшър, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последва имитацията на Християна Лоизу в образа на Ъшър и хита му "Yeah, Yeah". Християна се справи много добре, макар и танците леко да я затрудняваха.

Предпоследна за вечерта имитация направи Джулиана Гани. Нейната трудна задача бе да имитира не кого да е, а зловещия Мерилин Менсън и "Personal Jesus". Чисто визуално Джулката бе неузнаваема. Уви, звученето ѝ бе далеч от това на бруталния Менсън, но тази имитация беше най-силната ѝ до момента.

Финалната имитация тази вечер бе на Наско от Б.Т.Р., на когото се падна да имитира Николина Чакърдъкова и песента "Сватба е". Наско се справи страхотно и вдигна публиката на крака.