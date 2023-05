От супермодел до клошарка: Бруталната тъжна история на Лони Уилисън (ВИДЕО)

Лони Уилисън е красив фитнес модел, обичана от медиите и желана от много мъже. През 2012 г. се омъжва за звездата от "Спасители на плажа" Джеръми Джаксън. По-малко от две години по-късно обаче бракът им се разпада, след като двамата преживяват няколко бурни пиянски караници. След единия от скандалите Джаксън напада физически Лони, а тя твърди, че съпругът ѝ се е опитал да я удуши. Двамата се развеждат, а медиите с интерес следят живота им.

През 2016 г. Лони Уилисън преживява психически срив. Постепенно тя губи работата си като модел, а последното ѝ работно място е като асистентка в център за козметична хирургия в Лос Анджелис. Злоупотребата с алкохол и наркотици и психическата ѝ нестабилност водят до това, че тя банкрутира и губи дома си. Така започва да живее на улицата и постепенно свиква с обстановката. В следващите няколко години напълно изчезва от полезрението на медиите, но през 2018 г. е забелязана в тотално различен външен вид - къса коса, мръсни дрехи, липсващи зъби и купчина багаж, който мъкне навсякъде със себе си. Днес тя е клошарка, но не иска хората да я съжаляват.

В интервю от началото на месец май за X17 Online 39-годишната бивша звезда говори за това какво точно е "счупило" живота ѝ: "Бившият ми съпруг. Бракът ми. Поне успях да се разведа. Той нагласи нещата, за да ми причини всичко това."

Лони твърди, че не може да живее в затворено пространство, защото в продължение на една година всеки ден е била измъчвана с електрошок от неназован от нея човек и вече изобщо не иска да се доближава до електричество. "Заради електричеството, а и защото събирам разни неща, като различни химикали, батерии, жици и всякакви други метални неща, имам чувството, че тялото ми ги филтрира", споделя Уилисън в интервюто. В същия разговор Лони споделя, че има много силни болки в стомаха, но не е посещавала лекар.

Запитана дали е търсила помощ от социалните служби в Лос Анджелис, Уилисън отговаря: "Никой не може да ми предложи каквото и да е. Няма помощ." Тя признава, че помощ ѝ предлагана, но тя самата никога не е търсила съдействие от никого. Запитана дали е щастлива с живота, който води, Лони Уилисън отговаря: "Има и добри, но има и лоши страни."

