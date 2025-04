Помните ли Дюи от "Малкълм"? Вижте как изглежда днес Ерик Пер Съливан (СНИМКИ)

След години далеч от медийното пространство актьорът Ерик Пер Съливан, известен с ролята си на Дюи от хитовия ситком "Малкълм", беше забелязан при рядка публична поява в Бостън. Това е първото му публично появяване, откакто напусна Холивуд, за да се отдаде на академично развитие. След оттеглянето си от филмовата индустрия Пер Съливан за кратко учи в Университета на Южна Калифорния, а в момента той е аспирант по викторианска литература, съобщава E! News.

‘Malcolm in the Middle’ child actor photographed for the first time in 18 years after revival news https://t.co/0kRNVPB86z pic.twitter.com/r1zDr07kDh