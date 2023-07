Сериалът "Наследници" получи 27 номинации за наградите "Еми"

За награда "Еми" за най-добър драматичен сериал са номинирани: "Андор", "Обадете се на Сол", "Короната", "Домът на дракона", "The Last of Us: Последните оцелели", "Наследници", "Белият лотос" и "Yellowjackets".

В категорията за най-добър комедиен сериал се конкурират "Начално училище "Абът", "Бари", "Мечката", "Jury Duty", "Удивителната госпожа Майзъл", "Само убийства в сградата", "Тед Ласо" и "Wednesday".

Номинирани за отличие "Еми" за най-добър лимитиран сериал са "Bееf", "Черна птица", "Чудовище: Историята на Джефри Дамър", "Дейзи Джоунс&The Six", "Флейшман е в беда" и "Обу-Уан Кеноби".

За наградата за най-добър актьор в драматичен сериал ще се борят Джеръми Стронг за "Наследници", Боб Оденкърк за "Обадете се на Сол", Кийран Кълкин за "Наследници", Педро Паскал за "The Last of Us: Последните оцелели", Брайън Кокс за "Наследници" и Джеф Бриджис за "Старецът".

За "Еми" в категорията за най-добър актьор в комедиен сериал си съперничат Бил Хейдър за ролята му в "Бари", Мартин Шорт за "Само убийства в сградата", Джейсън Съдейкис за "Тед Ласо", Джеръми Алън Уайт за "Мечката" и Джейсън Сийгъл за "Терапия".

ОЩЕ: Най-добрите сериали, които да гледате с любимия човек

Номинирани за отличието за най-добра актриса в драматичен сериал са Шарън Хорган за "Лоши сестри", Мелани Лински за "Yellowjackets", Елизабет Мос за "Историята на прислужницата", Бела Рамзи за "The Last of Us: Последните оцелели", Сара Снук за "Наследници" и Кери Ръсел за "Дипломатът".

За награда "Еми" за най-добра актриса в комедиен сериал се съревновават Кристина Апългейт за "Мъртъв за мен", Рейчъл Броснан за "Удивителната госпожа Майзъл", Куинта Брансън за "Начално училище "Абът", Наташа Лайън за "Poker Face", Джена Ортега за "Сряда".

Победителите се избират от около 20 000 членове на американската Академия за телевизионни изкуства и науки. През тази година HBO доминира в номинациите за наградите "Еми" с "елитното трио" - "Наследници", "Белият лотос" и "The Last of Us: Последните оцелели".

По време на обявяване на номинациите председателят и изпълнителен директор на американската Академия за телевизионни изкуства и науки Франк Шърма изрази надежда да бъде постигнато споразумение между филмовите студиа и актьорите, които се готвят за стачка, ако не бъдат приети исканията им, сред които за по-високо заплащане. От месец май сценаристите протестират, недоволни от заплатите и условията на труд. Съществува голяма вероятност актьорите да се присъединят към стачката на сценаристите.

Церемонията за 75-ите награди "Еми" е планирано да се състои на 18 септември в Лос Анджелис.