Щастлива и уверена: Забелязаха Кейт Мидълтън на фермерски пазар (СНИМКА)

Здравният статус на принцесата е тема на множество спекулации седмици наред. Видео, публикувано от в. "The Sun", и снимка показват усмихнатата 42-годишна Кейт, облечена в спортен клин и черен пуловер. Според британските медии снимките на принцесата и съпруга ѝ са от събота, 16 март. Фермерският пазар се намира недалеч от семейната резиденция.

Kate Middleton Seen in New Video Enjoying Windsor Farm Shop with William | Click to read more 👇 https://t.co/P57osjWrjU