След обвиненията в тормоз към Лизо певицата предприема неочаквани мерки

След като певицата бе обект на обвинения от няколко свои бивши танцьорки за предполагаем сексуален, расов и религиозен тормоз, както и за създаване на токсична работна среда по-рано този месец, адвокатите ѝ явно са се активизирали и са взели решение да подадат жалба от името на пищната изпълнителка. Тезата им ще бъде основана на обвинение към танцьорките в лицемерно отношение.

Какви са доказателствата на адвокатите на певицата

В сряда, 23 август, адвокат Марти Сингър е изпратил снимки на списание People, на които се виждат ищците Ариана Дейвис, Кристъл Уилямс и Ноел Родригес. Според представителя на Лизо, те изглеждат щастливи зад кулисите с изпълнителите от кабаретното шоу Crazy Horse, които танцуват голи до кръста в бар в Париж. Предполагаемата случка е от 5 март тази година, а в жалбата, подадена от Ариана, Кристъл и Ноел се твърди, че са били принуждавани да присъстват на представлението и да докосват танцьорите, пише Tialoto.

"Тези изображения, показващи как трите дами, които са ищци, весело се забавляват зад кулисите след топлес шоуто, са направени след посещението им в Bananebar в Амстердам, за което се оплакват в жалбата", пише Сингър в изявление, като се посочва поредния клуб, за който танцьорките твърдят, че са били накарани да влязат насила и да докосват голи танцьори. Според адвоката, и трите таньорки са се върнали да работят за Лизо по време на турнето ѝ, дори след случката в бар в Париж. На следващия месец Дейвис дори изпраща запис, с който кандидатства за шоуто "Watch Out for the Big Grrrls", което се организира от Лизо и екипа ѝ. Във видеото Ариана казва, че изпълнителката е нейна идолка и иска да следва стъпките ѝ.

Адвокатът посочва още, че, след като видеото с прослушването на Дейвис става публично достояние, тя се е опитала да обясни своите коментари за Лизо, като казала, че по-голяма част от обвиненията ѝ се основават на неща, които са се случили по-късно. "Това изявление напълно противоречи на фактите, включително и на тези изображения", продължава адвокатът.

"Тези неопровержими снимки и видеоклипове, заедно с допълнителни съществени доказателства доказват явните противоречия между това, което ищците твърдят в техния фалшив иск, и това, което действително е доказано от фактите", казва Сингър. По думите му искът срещу клиентката му е фалшив и Лизо възнамерява да заведе дело за злонамерено преследване, след като се докаже невинността ѝ и обвиненията бъдат отхвърлени.

Какво казва адокатът на танцьорките

Припомняме, че в жалбата на ищците техният правен екип твърди, че Лизо е поканила танцьорките да присъстват на шоу, но е пропуснала да спомене, че представлението се изпълнява от голи момчета. Адвокатът на трите дами твърди пред списание People, че те застават зад всяко свое показание и очакват процеса, въпреки показаните снимки.

"Нашите клиенти не се страхуват от Сингър или от празните му заплахи. Занимавал съм се с хиляди случаи, включително с преследване на наркокартели, така че нямаме планове да отстъпваме. Нека да видим дали Сингър наистина може да води дело в съдебна зала, вместо в медиите", казва адвокатът на танцьорките.

По думите му клиентките му са изглеждали щастливи на тези снимки, защото са се страхували, че може да изгубят работата си, ако се противопоставят на Лизо. Той нарича коментарите на Сингър "засрамване на жертвите" и казва, че те не променят никакви факти по делото.

След като делото бе заведено по-рано през този месец, Лизо отговори на твърденията с публикация в социалните мрежи. Тя заяви, че не е злобен човек и че обвиненията срещу нея са твърде възмутителни, за да не бъдат атакувани от нея.