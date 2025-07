Тайната е разкрита: Звезда от "Сексът и градът" потвърди връзката си с Никълъс Кейдж (ВИДЕО)

Сара Джесика Паркър направи любопитно признание относно слуховете за тайна от личния ѝ "дневника". Почти две десетилетия след като тя и Никълъс Кейдж си партнираха във филма "Меден месец във Вегас" от 1992 г., звездата от "Сексът и градът" потвърди, че двамата всъщност са имали връзка и извън екрана за известно време. Преди да се омъжи за Матю Бродерик, тя е имала краткотраен романс с Кейдж. "Да, да, така беше", призна 60-годишната Сара Джесика в епизода от 13 юли на "Watch What Happens Live" пред водещия Анди Коен, който очевидно остана изненадан. "О, уау. Имаме доста да си говорим.", каза той, цитиран от E!News.

