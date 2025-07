След развода: Джесика Алба излиза с млад холивудски актьор (СНИМКИ)

Джесика Алба привлече медийното внимание към себи си заради мистериозен нов мъж. Актрисата и бизнесдама се раздели с дългогодишния си съпруг Кеш Уорън през януари 2025 г., а наскоро е била забелязана в компанията на холивудски талант, което породи слухове за нова романтична връзка. Става въпрос за актьора Дани Рамирес, известен с ролите си в Top Gun: Maverick и Captain America: Brave New World. Двамата бяха забелязани заедно на летището в Канкун, Мексико, при връщането си в Лос Анджелис, като се опитваха да избегнат публични прояви на привързаност.

44-годишната актриса от „Trigger Warning“ е излизала на няколко срещи, след като обяви раздялата си с 46-годишния Уорън в началото на годината, но според източник на People, тя не се среща сериозно с никого. Алба се наслаждава на новия си статус на необвързана и не търси сериозна връзка в момента. Тя се фокусира върху себе си и децата си, като наскоро сподели в Instagram, че преживява период на "самооткритие и личностна трансформация".

Въпреки че връзката им е в начален етап и не са потвърдили официално романса си, съвместната поява на Алба и Рамирес предизвиква интерес сред феновете и медиите.

Кой е Дани Рамирес?

32-годишният Дани Рамирес се радва на кариерното си развитие в Холивуд. Актьорът дебютира в телевизията през 2016 г. - с малка роля в сериала "The Affair". По-известен става с ролята си на Хоакин Торес (Фалкон) в хитовия сериал на Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier", както и с участието си в "Captain America: Brave New World".

Сред успехите му е и появата в блокбъстъра "Top Gun: Maverick" като лейтенант Мики Гарсия. Рамирес е номиниран за награда за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал за ролята си в The Last of Us (2025).

Личният му живот остава сравнително далеч от светлините на прожекторите, като се знае, че е необвързан. Той е известен със своята отдаденост към физическата подготовка и професионализма си на снимачната площадка.