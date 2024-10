Топмоделът Жизел Бюндхен е бременна с третото си дете (СНИМКИ)

Новината, че топмоделът Жизел Бюндхен е бременна с третото си дете беше потвърдена от папарашки снимки, на които коремчето на красавицата е видимо пораснало.

44-годишната бразилка има връзка с инструктора по жиу-жицу Жоаким Валенте, за когото това ще бъде първо дете. Бюндхен има още две деца от връзката си с Том Брейди - 11-годишната Вивиан Лейк и 14-годишният Бенджамин Рейн.

Според анонимни източници на "People" супермоделът се чувства добре. Бюндхен все още не е разкрила какъв ще е полът на бебето, а според информациите тя е решила да научи дали има момче, или момиче след самото раждане. Освен това топмоделът е решила да ражда у дома си.

