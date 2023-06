"Войната за розето": Джоли и Пит в нова битка за "Шато Миравал" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Още: ТОП 10 филма с Брад Пит, които трябва да гледате

Онзи ден Анджелина Джоли заяви, че Брад Пит се е опитал да й запуши устата за насилието над децата им. Новината дойде малко след изявленията на самия Пит: той обвини бившата си съпруга, че иска да унищожи бизнеса му с розе в "Шато Миравал" от злоба и за отмъщение".

Inside Angelina Jolie and Brad Pitt's bitter legal battle over Chateau Miraval winery https://t.co/tkNlZZNjG5 pic.twitter.com/yOvtZ4K43e

"Не беше толкова отдавна, когато в света нямаше по-известна двойка от Брад Пит и Анджелина Джоли. От момента, в който се срещнаха на снимачната площадка на романтичния екшън "Мистър и мисис Смит" през 2005 г., привличането им беше магнетично, огнено, страстно, запалително, почти лудо. Разводът стана още по-шумен по отношение на страстта. В центъра на всичко това е Миравал. Замислено като дестинация за семейна почивка, имението се е превърнало в търговско предприятие от висок клас, произвеждащо мед, зехтин, линия за грижа за кожата и музика от Miraval Studios. Всичко започва с характерното вино Miraval Côtes de Provence rosé, като през 2021 г. приходите от продажби достигат 50 млн. долара", пише авторът Марк Сийл.

Още: Брат Пит посочи кой е най-красивият мъж в света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Всичко започва, когато през пролетта на 2007 г. Анджелина Джоли и Брад Пит решават да се отдадат на почивка далеч от феновете и папараците на Френската ривиера. Те помолили портиера на известния хотел "Cap-Eden-Roc" да им намери имот, който да наемат. В крайна сметка те прекарват "страхотна ваканция" в старинния замък заедно с четирите си деца - дъщеря им Шайло и доведените им деца Мадокс, Захара и Пакс. Почивката се оказала "толкова идилична, че те решили да намерят още по-голям и по-усамотен имот, но вече не под наем, а за да го купят", се казва в историята.

Exes Brad Pitt and Angelina Jolie 'are putting Chateau Miraval up for sale' https://t.co/Kre4d2TXcX pic.twitter.com/2JeoKe6V4L