Гуинет Полтроу обяви кой е по-добър в леглото: Брад Пит или Бен Афлек (ВИДЕО)

В популярен подкаст, посветен на секса, Полтроу бе предизвикана да сравни кой се целува по-добре от двамата. Въпросът доста я затрудни и тя отговори, че и двамата са се целували добре, но следващото питане вече я остави без изход: Брад Пит или Бен Афлек е по-добър в леглото? А ето какво гласи нейният отговор:

"Много е трудно. Защото с Брад чувствах най-голямата химия, любовта на живота ми по това време. А Бен... Бен беше с отлична техника в леглото.", каза Полтроу, с което сложи секс короната на главата на съпруга на Дженифър Лопес. Тази информация така въодушеви водещата на подкаста, че измежду няколкото нецензурни възклицания, тя успя да промълви: "Бог да поживи Джей Ло и всичко, което ѝ се случва."

Brad or Ben? Gwyneth has the answer 😏



"God bless jlo" lmao pic.twitter.com/juxDi1tuBQ