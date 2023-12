Защо мюсюлмански лидер от Лондон отказа да се ръкува с Кейт Мидълтън? (ВИДЕО)

Принцът на Уелс се ръкува с всеки от лидерите на свой ред, а един от господата протегна ръка, за да се ръкува с принцесата. След това обаче Кейт протегна ръка да се ръкува с имама, който вместо това притисна ръка към сърцето си и наведе глава.

Още: Ето с какъв прякор служителите на Бъкингамския дворец наричат Кейт Мидълтън

Принцесата бързо отдръпна ръката си и повтори жестовете му, като наведе глава и се усмихна, докато го поздравяваше. Поставянето на ръка върху сърцето с кимване или лек поклон се счита за учтив начин мъжът да поздрави жена в някои мюсюлмански традиции, пише Fakti. Според някои кодекси на поведение мъжът и жената не могат да се ръкуват, освен ако жената първа не протегне ръката си и мъжът е готов да отвърне на жеста.

That time when Kate dressed up in a Muslim veil then the imam refused to shake her hand.

Stop appeasing. pic.twitter.com/HvhjMuLsma