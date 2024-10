Защо Селин Дион и Адел се видяха и избухнаха в сълзи? (ВИДЕО)

По време на един от последните си концерти в Лас Вегас Адел видя сред публиката Селин Дион, но никой не можеше да предвиди, че тази среща ще предивзика буря от емоции.

Френската певица страда от Синдром на скования човек, която според мнозина означава, че тя вече не може да пее така, както преди. И макар да няма лечение на нейното състояние, тя все пак все още може да ходи и се появява на публични места, предизвиквайки всeобщо вълнение и възхищение.

Емоционалната среща

Една от последните ѝ появи бе на концерт на Адел. Моментът, в който двете певици се срещат, е запечатан от видео, което вече циркулира в интернет пространството. Докато британската изпълнителка се разхожда и пее "When We Were Young", забелязва след публиката Селин Дион. Адел на мига започва да плаче, отива при Дион и започва да ѝ говори някакви неща. Французойката на свой ред също започва да плаче, двете се прегръщат, а накрая Дион дори целува ръка на Адел, преди британската звезда да продължи концерта си.

Това едва ли е случайна среща, тъй като се смята, че двете певици са близки от 2018 г. Разбира се, Селин Дион е една от иконите за Адел, а британката не един и два пъти я е наричала "кралицата".

