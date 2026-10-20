Измислиха решение за аварийния път Смолян - Пампорово: Полудневно еднопосочно движение

Еднопосочно движение по аварийния път над голямото свлачище в курорта Пампорово ще бъде въведено от началото на месец декември. Това бе решено на среща, организирана от кмета на Смолян Николай Мелемов.

Движението през аварийния път ще се осъществява по график. Автомобилите от Смолян към Пампорово ще могат да минават от сутринта до 13:00 часа, а от 13:30 часа – в обратната посока, беше решено на днешната среща при кмета.

В същото време хотелиери и работещи в Пампорово бяха категорични, че аварийният път трябва изцяло да се асфалтира, иначе не може да се чисти от сняг през зимата.

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Снегопочистването ще разруши пътя?

"Тези машини, които минават и почистват ежедневно, те със снега, който е паднал, ще отнемат и слой чакъл, защото самият чакъл няма плътността на асфалтовото покритие", категоричен беше Стефан Присадов – изпълнителен директор на "Пампорово" АД.

"Трябва да се асфалтира целият път, който е 300 метра, и е както казват тук – не мисля, че 200 000 евро са някакви страшни пари за държавата и за общината, за да се намери вариант. Какъв е вариантът? Ние, хотелиерите, да го асфалтираме и да ни свалят данъците ли, или какво? То е смешна работа да говорим за това", заяви хотелиерът Костадин Узунов.

Община Смолян може да асфалтира най-много 30 метра от най-опасния участък, обясни, кметът на Смолян Николай Мелемов.

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"Надявах се да го асфалтираме, но като дадоха 300 000 евро, ние нямаме тия пари в бюджета. На нас капиталовите разходи са ни 2,3 милиона за цялата година за всичките 86 населени места", добави той, цитиран от БНР.

"Дали общината ще може да се асфалтира 20 метра, или ще се асфалтира всичко, ще седнем да обговорим тука в най-спешен порядък, дали ще е с фрезован асфалт, с битум... Ще направим всичко възможно да е проходим пътят, за да може да се чисти", коментира областният управител Георги Пепеланов.