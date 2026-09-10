Областта с най-качествено образование извън столицата се обезлюдява

На фона на катастрофалните резултати от изследването PISA, от които стана ясно, че България е на последно място в ЕС по представяне по природни науки, математика и четене, и на фона на резултатите, според които в България има цели региони със 70% двойки на матурите, дори областите-отличници не са застраховани от проблеми.

Област Смолян предлага най-качественото образование в страната, извън София, но е изправена пред огромни трудности - демографската криза и обезлюдяването на Смолянския регион се отразяват негативно върху броят на учениците.

Все по-малко ученици

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За поредна година училищният праг ще бъде прекрачен от по-малко ученици, в сравнание с миналата, заяви Ралица Данчева – началник на Регионалното управление на обрзованието – Смолян.

"За съжаление всяка година намаляват децата с между 100 и 150. През учебната 2025/2026 са били 8205. За тази година досега са записани около 8000, но до 15-ти септември тече срокът за записване на първокласниците. Надяваме се малко по-висока да е цифрата, но за съжаление тенденцията е такава“, уточни Данчева.

Първокласниците в областта също ще бъдат по-малко от миналата година като се очаква броят им да бъде около 580.

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Заради намалелия брой ученици и деца се закриват и учебни заведения. Тази година врати няма да отвори детската градина в боринското село Ягодина. "В цялата Смолянска област има маломерни паралелки, училища с малък брой ученици, слети паралелки. Това означава, че догодина най-вероятно ще има и други закрити училища или детски градини“, прогнозира Данчева пред Фокус.

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По думите й преди старта на новата учебна година в региона се търсят най-вече учители по биология, химия, физика. Началникът на РУО – Смолян уточнява, малките училища не могат да направят норматив, обявяват се половин щатове или лекторски, за да може да се намерят кадри.

Топ образованието в Смолян

На зрелостния изпит по БЕЛ тази година за първи път бяха регистрирани 4 области с около 20% двойки. В столицата и в Смолян обаче, където традиционно учениците показват най-силни резултати, процентът е само 5.

Област Смолян успешно се нареди и тази година сред трите топ региона по резултати от матурите - наред с много по-големите и икономически мощни София и Пловдив. Тя е сред най-малките по население области у нас - 26-а от общо 28, но безспорно компенсира количеството с качество.