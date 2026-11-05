Наша община с мерки за недопускане на мечки в населените места

Родопска община предприема превантивни мерки за ограничаване на случаите на навлизане на кафяви мечки в населените места. За това информират от общинската администрация в Неделино с обръщение към жителите във връзка с повишения риск през есенно-зимния период.

През този сезон мечките активно търсят хранителни ресурси, включително в близост до населените места. Хранителни отпадъци, леснодостъпни контейнери за смет, паднали плодове и други хранителни източници могат да привлекат дивите животни в урбанизираните територии и да създадат предпоставки за инциденти, застрашаващи живота и здравето на хората и животните, посочват от родопската община.

Сред предвидените мерки са редовно сметосъбиране и сметоизвозване, почистване на обществените пространства и недопускане на нерегламентирано изхвърляне на хранителни отпадъци. Ще се работи и за ограничаване на достъпа на диви животни до контейнерите за смет, особено в районите в близост до горски територии и периферията на населените места.

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Предвижда се своевременно почистване на паднали плодове от паркове, междублокови площи и други общински терени, както и контрол върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и замърсените места, които могат да привличат мечки.

Общината ще информира населението за правилното съхранение и изхвърляне на отпадъците и за недопускането на умишлено подхранване на диви животни.

Ще бъдат определени и районите с повтарящи се сигнали за присъствие на мечки, където ще се осъществява засилен контрол и ще се предприемат допълнителни превантивни действия. Особено внимание ще бъде отделено на зоните около туристически обекти, места за отдих и горски територии.

Сигнали при опасност

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От администрацията напомнят, че при непосредствена опасност за хората трябва да се подаде сигнал на телефон 112 и да се уведомят компетентните органи, включително съответната регионална дирекция по горите и регионалната инспекция по околната среда и водите, предаде Фокус.

За своевременен обмен на информация и координирани действия при евентуални инциденти ще се осигурява взаимодействие между общинската администрация, кметовете и кметските наместници, органите на МВР, държавните горски и ловни стопанства и останалите компетентни институции.

От Община Неделино призовават жителите към съдействие и активна ангажираност за ограничаване на предпоставките за навлизане на кафяви мечки в населените места и опазване на живота и здравето на хората и животните.