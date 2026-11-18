В момента на територията на област Смолян работят общо 117 граждани на трети държави извън ЕС, като от началото на годината са регистрирани 50 случая на предоставено право на пребиваване и работа. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В навечерието на зимния туристически сезон хотелиери от Пампорово и региона планират да наемат работници от Узбекистан, Киргизстан, Египет, Мароко, сочат данни на „Пампорово“ АД.

"Работодателите в хотелиерския бранш в курорта срещат затруднения с набирането на качествен персонал, който да работи през зимните месеци", коментира Стефан Присадов, директор на „Пампорово“ АД.

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Недостигът на кадри е основно за хотелите, където се търсят работници за кухня, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и лоби барове, уточнява Присадов. В Бюрото по труда в Смолян са заявени и свободни позиции за служители на лифт, рецепционист, салонен управител.

Водещи хотели в Пампорово вече са пуснали своите заявления за работници от трети страни, обясняват от курорта. За „Пампорово“ АД е заявен минимален брой чуждестранни работници, уточнява Присадов, цитиран от БТА.

Той обяснява, че се прибягва до граждани от трети страни за позиции, за които не са намерени подходящи служители или към тях не е имало интерес. Основна политика в „Пампорово“ АД е да се разчита на български служители, на местни хора от Смолян, Чепеларе, Девин и района, допълни директорът.

Според него само с български кадри може да се съхрани туризмът и да се стимулират хората да останат в планинския район. За недостиг на работници и наемане на чужденци от държави извън Европейския съюз съобщиха и от Камарата на строителите в Смолян.

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