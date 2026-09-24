Кабинетът "Радев":

България вече има единствения радиотелескоп в Югоизточна Европа

24 септември 2026, 8:54 часа 835 прочитания 1 коментар
Снимка: lofar.bg
България вече има единствения радиотелескоп в Югоизточна Европа

Монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен, завърши. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания.

Радиотелескопът в България е част от европейската система LOFAR. Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескопа.

"Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на йоносферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето", каза проф. Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.

Още: В Рожен започна изграждането на първия радиотелескоп в България (ВИДЕО)

Професор Козарев допълни, че радиотелескопът е разделен на две полета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В момента се намираме в нискочестотното поле. Всички тези индивидуални антени са общо 96 на брой, а отзад е високочестотното поле, което има диапазон между 110 и 250 мегахерца. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостният сигнал, който отива към Нидерландия и се насочва радиотелескопът. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно", каза проф. Козарев, цитиран от БНР.

Предстои сертифициране на станцията и различни тестове. Надеждите са научната дейност със станцията да започне в началото на следващата година.

Румъния ни се възхити: България завършва първата си обсерватория за най-големия радиотелескоп в света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Рожен НАО Рожен LOFAR радиотелескоп
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес