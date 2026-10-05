Пампорово завършва летния сезон с по-малко нощувки, но повече туристи по атракциите на открито

Краят на летния сезон в Пампорово носи една лоша и една добра новина. Той приключи с близо 12% спад на нощувките в хотелите на „Пампорово“ АД, но около 16% ръст на туристи, посетили зоните за спортни активности и развлечения в курорта.

Това заяви пред БТА Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. Според него намалението по отношение на нощувките е било очаквано в дружеството, отчитайки фактори като смяната на валутата, постоянно растящите цени и несигурността в световен мащаб. Отрицателно влияние за резервациите за летния сезон според Присадов има и свлачището, което прекъсна на 1 май на пътя Смолян – Пампорово и последвалата дезинформация в първите седмици след това за пътния достъп до курорта.

Ръст на туристи се наблюдава при посетителите на вело и приключенския парк в Пампорово, при лифтовете и на зоните за летните активности сред природата. Всички инвестиции на „Пампорово“ АД по отношение на курорта като лятна дестинация, очевидно вече дават резултати, коментира Стефан Присадов.

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Сред успешните за летния сезон събития се очертават състезанието Persenk Ultra и Pamporovo Summer Fest. Над 3500 състезатели и гости от различни европейски държави посетиха Пампорово по време на Фестивала на планинското бягане DECATHLON Persenk Ultra през август, според информация от дружеството. За следващото лято Persenk Ultra отново ще се състои, категорични са организаторите.

Подготовката за зимния сезон

В Пампорово вече тече подготовка за зимния сезон. Новият 4-седалков лифт „Малина – Студенец“ е във фаза довършителни дейности по вертикалната планировка, сградите за управление на лифтовото съоръжени и финални щрихи по проекта, уточняват от „Пампорово“ АД.

От 1 до 15 октомври е тестовият период за лифта, през който се правят тестове на цялото съоръжение и подменената инфраструктура, обясни директорът. Планира се след приключване на тестовете, фирмата доставчик да предаде официално съоръжението на „Пампорово“ АД. От дружеството предвиждат новият лифт да бъде в движение за началото на зимния сезон, предаде БТА.

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Записванията и резервациите за ски сезона засега са на нива от предходната зима. Опитът на дружеството напоследък показва запазваща се тенденция за резервиране на зимна ваканция в последния момент. Заради климатичните промени и периоди на топли зимни месеци, туристите следят постоянно условията в курортите и избират ски почивка едва след като са убедени, че има достатъчно сняг.

И през тази зима „Пампорово“ АД продължава програмата с израелски туристи. През миналия ски сезон в курорта отново се завърнаха като клиенти ваканционни групи от Израел.

Очакванията са зимният сезон в Пампорово и Чепеларе да бъде на нивото и по-добър от миналогодишния, прогнозира Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе. По думите му много от хотелиерите са направили значими подобрения като СПА центрове и обновяване на легловата база, а „Пампорово“ АД влага в подобряване на инфраструктурата.

До седмица ще са ясни вариантите за мост на пътя Пампорово - Смолян