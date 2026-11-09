Ново свлачище в Родопите: Изчезна част от цяла улица

След като свлачище отнесе и прекъсна пътя Пампорово - Смолян, сега в района има нов инцидент.

Свлачище край строителен обект в смолянския квартал „Невястата“ отнесе част от улица. Земни маси, паркинг и част от едното пътно платно се свлякоха в изкопа за изграждането на жилищна сграда. Предстои да бъдат предприети спешни мерки за укрепване на ската, а Община Смолян започва проверка по случая.

По думите на Лъчезар Цветков, управител на фирма „Валмекс“, ангажирана с укрепването на терена, свличането е причинено от голямото количество дъждовна вода, събрала се след продължителните валежи.

Още: Свлачището край Пампорово застрашава достъпа до курорта преди зимата

Според него улицата е отвеждала водата към строителния обект, което е довело до свличането на земните маси. Цветков смята, че няма опасност за останалата част от улицата и за съседните жилищни сгради. Той посочи, че се мобилизират екипи за предприемане на укрепителни дейности, като конкретното техническо решение ще бъде съгласувано с проектантите.

Дългогодишно недоволство

Над 10 години жители на квартала се противопоставят на намерението за застрояване на терена. През този период имотът сменя няколко собственици, а спорът стига и до Административния съд в Смолян. Съдебното производство е прекратено поради липса на правен интерес, тъй като към онзи момент проектът все още е бил на етап инвестиционно намерение.

През 2025 година дружеството прекрати процедурата, но година по-късно строителните дейности започнаха, каза Стефка Маринска, която живее в съседния блок. Тя е сред жителите, противопоставящи се на строителството от години. Маринска посочи, че според нея при одобряването на проекта са допуснати нарушения на градоустройствените изисквания. Тя оспорва увеличаването на показателите за застрояване, като посочва, че допустимата височина от 10 метра до кота корниз е завишена на 20 метра. По думите ѝ предвидената жилищна сграда е седеметажна, а собствениците на съседните имоти не са били уведомени за промените.

Още: Страх от свлачище вдига Свищов на протест срещу нова енергийна подстанция

Маринска изрази съмнения и относно извършените геоложки проучвания на терена. Според нея районът е дере, с наличие на подпочвени води, а в мазетата на съседни жилищни блокове има проникнала вода. Тя твърди, че вече се забелязват пукнатини в близост до една от сградите и се опасява, че свличането може да застраши жилищата, предаде БТА.

Жителите на квартала отново са подали жалба до Административния съд в Смолян, с която оспорват разрешението за строеж и започването на строителните дейности. Очакват делото да бъде насрочено. По думите на Маринска са сезирани и други компетентни институции, сред които Дирекцията за национален строителен контрол.

На мястото на свлачището бяха кметът на Смолян Николай Мелемов, заместник-кметът инж. Мариан Цекова и инж. Атанас Малаков, който отговаря за бедствията и авариите в общината. Цекова посочи, че всички участници в строителството трябва спешно да предприемат мерки за укрепване на ската. Очаква се днес на терена да пристигнат и проектантите, за да бъдат набелязани конкретни действия за обезопасяването му.