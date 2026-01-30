150 години от Априлското въстание: БАН планира мащабно отбелязване

Българската академия на науките (БАН) сформира академичен организационен комитет по повод 150 години от Априлското въстание. Целта на комитета е да отбележи подобаващо и на национално ниво годишнината от знаковото събитие от българската история, довело до извоюване на независимостта ни, съобщават от академията. За целта са организирани поредица от събития в градовете, свързани с въстанието, става ясно още от съобщението на академията.

Научните конференции и Априлското въстание

Честванията започват с провеждането на международна конференцията „Априлското въстание 1876 г. – път към свобода, парламентаризъм и държавност“, организирана от Института за исторически изследвания на БАН и местната власт, както и национална академична конференция в БАН. Тя ще се проведе между 14-16 април 2026 г. в Панагюрище.

Изследователи от институтите на БАН ще вземат участие и в други конференции като „Въстанието през 1876 г. в Първи революционен окръг“, която ще се проведе на 22-23 май 2026 г. в град Априлци, и „Априлското въстание – места на памет“, 7-8 май 2026, град Клисура.

Снимка: БАН

Прожекции и изложби

Подготвя се и изложба, която ще бъде представена и в Регионалните академични центрове. В страната ще се представи цикъл от лекции „Непознатите героини“ относно ролята на жените в Априлското въстание, придружен от прожекция на документален филм и дискусия, съществува и инициатива на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ-БАН) за разработване на изложба с възстановки на образите на жертвите от въстанието. ОЩЕ: Отбелязваме 150 години от Априлското въстание със стотици събития