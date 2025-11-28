Отбелязваме 150 години от Априлското въстание със стотици събития

През следващата 2026 г. България чества 150 години от Априлското въстание и ще отбележи годишнината мащабно, с над 300 събития и инициативи.

Министерството на културата е подготвило цялостен културен календар за достойното отбелязване на юбилея.

Цяла година чествания

В програмата ще вземат участие всички 103 Държавни културни институти, както и 23 училища по изкуствата. Всеки културен институт е предложил на министерството тематична програма, включваща театрални и музикално-сценични постановки, концерти, музейни експозиции, изложби и образователни програми.

"Честванията ще стартират още в началото на 2026 г. и ще продължат през цялата година. Кулминацията ще бъде на 20 април 2026 г., когато в зала 1 на НДК ще се състои гала-спектакъл", коментира министърът на културата Мариан Бачев в отговор на депутатски въпрос, предаде БГНЕС.

Героизмът и трагизмът на Априлското въстание

Априлското въстание избухва на 20 април (1 май по нов стил) 1876 г. в Копривщица. Макар и потушено с много кръв то открива на България пътя към свободата 2 години по-късно.

Трескавата подготовка за въстанието е правела впечатление на местните мюсюлмани и на османските власти. Сигурна информация обаче те получили едва след Оборище от участник в събранието, чието име на предател е изтрито от паметника в местността.

Били изпратени жандармерийски отделения от Пазарджик в Копривщица и Панагюрище, които да арестуват подстрекателите на населението. При опит да бъде заловен Тодор Каблешков, копривщенските дейци нападнали и прогонили с оръжие изпратените турски военни. Мюдюринът бил убит, а в градчето била установена революционна власт.

Каблешков изпратил в Панагюрище знаменитото "Кърваво писмо" пад звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките. Писмото е пренесено от 19-годишният Георги Салчев, който изминал 5 часовия път от Копривщица до Панагюрище само за 2 часа.

Макар Априлското въстание да е неуспешно и да има трагичен край, неговият подвиг се крие в безспорния героичния импулс на местното население, както и във факта, че то е изцяло българско дело, неподкрепено от нито една външна сила.

