Българска ПР агенция бе обявена за Дигитална Агенция на годината на световни награди за комуникации

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News обяви SiteMedia Consultancy за Дигитална Агенция на годината в престижната си класация Digital + Social Media Awards 2022. SiteMedia Consultancy спечели първо място и в категориите най-добра маркетингова/PR кампания в платформата Instagram за кампанията на Nivea #DaretoWOWandCare, както и за най-добра кампания с фото съдържание в същата платформа. Българската агенция получи и почетни отличия за Digital Team of the Year, Community Engagement (Instagram), Game Changer Campaign и Influencer Campaign. Управляващият партньор на SiteMedia Consultancy, Любомир Аламанов, получи почетни отличия за Digital Communicator of the Year и Digital Leader of the Year.

С рекордните си девет награди, SiteMedia Consultancy стана най-награждаваната агенция на тазгодишното издание на световните награди. Компаниите и техните проекти са оценявани и награждавани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Digital + Social Media Awards отличават най-иновативните и променящите комуникационната индустрия специалисти и кампании на световно ниво. Открояват се дигиталните кампании, които са достатъчно смели да направят една крачка повече, за да въздействат и да бъдат част от историята на маркетинга, комуникациите и брандинга. SiteMedia Consultancy се съревноваваше с глобални агенции и компании като Ketchum, Edelman, FleishmanHillard, Pinterest, Mastercard, Herbalife, dna Communications, PRLab, Insider, Coyne PR, PRX, The Hatcher Group, 360PR+, TruePoint Communications и много други. „За пореден път българският комуникационен пазар получава световно признание. Българска ПР агенция да стане Дигитална Агенция на годината за целия свят на едни от най-престижните награди за дигитални комуникации, е триумф на комуникационната ни общност. Трябва да се гордеем с това, което правим, и да продължаваме да диктуваме тенденциите в развитието на сектора не само на локално, но и на глобално ниво“, сподели Ружа Загорска, управляващ партньор в SiteMedia Consultancy и допълни: „Не можем да отречем, че последните две години бяха трудни за всички. Показахме, че професионалната комуникация е способна да спасява животи и да сплотява общностите, което е изключително важно, особено във времена на криза. От нас се изисква да продължим да бъдем световен пример за добри комуникационни практики.“ Пълният списък с всички победители и почетни отличия в Digital + Social Media Awards 2022 може да видите тук.