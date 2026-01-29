Читалищата - между разрухата и добрите примери: Говори Юрий Вълковски (ВИДЕО)

Читалищата са местата, където ако един, да кажем, поет иска да направи литературно турне, ако една театрална трупа иска да направи пътуване из Северна България, в момента тази карта може да бъде неговият инструмент. Тоест, той може да отвори, може да види какви читалища има, може да види каква дейност имат те, да види контактите, да се свърже с тях и да организира. Разбира се, това и до сега се случва, но има читалища, които са по-активни, и фактически много често културните оператори ги познават, но сега могат да открият и нови партньори.

Това каза изпълнителният директор на Фондация "Народни читалища" Юрий Вълковски в предаването "Студио Actualno", във връзка с първата създадена дигитална карта на читалищата в България.

Източник: Powerfox / CC BY-SA 4.0

На 22 януари, Фондация "Народни читалища", в партньорство с Института за пазарна икономика и с подкрепата на Фондация "Лъчезар Цоцорков", представи първата по рода си интерактивна карта и цялостен икономически анализ на читалищната мрежа в България.

За първи път граждани, изследователи и институции имат достъп до два нови цифрови ресурса:

● Интерактивна карта (karta.narodnichitalishta.bg):Географска визуализация на всички читалища с данни за местоположение и конкретни дейности.

● Общински барометър (danni.narodnichitalishta.bg): Платформа, предоставяща сравнителни данни за финансирането, персонала и капацитета на читалищата във всяка от 265-те общини.

Тези продукти са създадени с три основни цели: достъп (засилване ролята на читалищата за достъп до култура, информация и услуги), партньорства (използване на картата като инструмент за нови съвместни проекти) и прозрачност (видимост за гражданите какво правят читалищата в техния район).

"На картата присъстват 3759 читалища и това, което е най-впечатляващото, е че нашите специалисти по географски информационни системи като я направиха и казаха: "Не сме виждали такава карта. Няма друга публично финансирана институция, която да има такова покритие." Единствените места, където има бели петна, това са планините. Във всяка една община има читалища, 80% от тях са в селските райони. Само за сравнение, всички начални и средни училища в България са около 2100, плюс частните училища. Дори пощенските клонове са по-малко. Тоест, това за множество граждани е единственото място, където имат достъп до култура. Но не само достъп до култура, достъп до здравна информация, достъп понякога дори до социални услуги.", разказа Вълковски.

За какво друго може да допринесе картата и какви са най-големите проблеми на читалищата днес - вижте в интервюто.