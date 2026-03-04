Как може да бъде свален Борислав Сарафов: Говори адв. Емил Георгиев (ВИДЕО)

Как може да стане така, че Борислав Сарафов да престане да заема поста и.ф. Главен прокурор? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори адв. Емил Георгиев от инициативата “Правосъдие за всеки“. Според него Сарафов може да бъде освободен от поста само по политически причини, както стана с освобождаването на предшественика му Иван Гешев след обрата във Висшия съдебен съвет (ВСС): “Ключът към решаването на това следва или не следва Борислав Сарафов сега да продължава да заема поста и.ф. главен прокурор, или не, е чисто политически ключ. Т.е. противно на всички дитирамби, които в нашата Конституция са заложени и къде ли не още, че нали съдебната власт е независима, че заради това има специален орган – ВСС и т.н., реално там нещата винаги са се случвали политически. По политически почин, с политически мнозинства.“

“Те са малко въшки“

В подкрепа на тезата си адв. Георгиев припомни два записа - този от разговора между Иван Гешев и члена на прокурорската колегия Йордан Стоев, в който обсъждат обрата във ВСС, когато бе освободен Гешев. Стоев в този разговор нарече колегите си от ВСС “въшки“.

Още: Атанаска Дишева за заседанието на ВСС: Това може да е начало на по-широко проговаряне за проблемите в системата

Другият разговор е в Банкя между тогавашния премиер Бойко Борисов и софийския градски прокурор по онова време Николай Кокинов. В този разговор Кокинов казва на Борисов по повод тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров “Вие си го избрахте“.

Снимка БГНЕС

Ето как адв. Георгиев отговори на въпроса може ли нещо да се случи в прокурорската колегия:

“Не е напълно изключено, защото видимо има напрежение, защото вътре в тази система бълбукат нещата. Като в една тенджера, която загрява вода, започва капакът полека-лека да се отмества.

Кой ще отнесе негативите

Още: Мирослава Тодорова: С изказването си за случая „Петрохан“ Борислав Сарафов урони престижа на правосъдието

И видимо политическият негатив, който носи Борислав Сарафов, става по-тежък и по-тежък. И може би онези, които ще търпят истински политически негатив, а сега идват избори, са политическите покровители.

Съвсем конкретно – ГЕРБ, Пеевски - “Ново начало“ и т.н. И не е хората да не ги интересува, защото те именно през трагедията “Петрохан“ разбраха всъщност цялата нефелност, която цари вътре в самата прокуратура.

И следва всъщност през едни избори да даде своето отражение. Така че е възможно, включително и за Борисов, мен не би ме учудила неговата политическа гъвкавост и повратливост са пословични.

Ако той реши в следващия парламент да си партнира с Радев по разни въпроси, да каже: “Ето, ние сигнализираме готовност включително и по въпроса за съдебната власт, ще направим някакви отстъпки. Айде, тоя Сарафов много се заседя“.

Още: Сарафов е като Кентървилският призрак

Може би ще трябва там друг да сложат. Не казвам, че е много вероятно, но не го изключвам напълно. Ще цитирам Йордан Стоев, “те са малко въшки, да знаеш“.“

Адв. Емил Георгиев каза защо според него Националната следствена служба трябва да разследва случая “Петрохан – Околчица“.

Още: "Г-н Никой": Член на ВСС обяви кога отново ще се гледа смяната на Сарафов

Още – във видеоматериала.