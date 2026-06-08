Хаос на АМ "Струма": Кратко разстояние се минава за час, вместо 10 минути

Затвореният участък от автомагистрала „Струма“ край Симитли предизвиква километрични задръствания от близо 3 месеца. В неделя вечер министър Иван Шишков изненадващо посети мястото и съобщи, че „свлачището“, за което бил уведомен, е малко срутище, което е в гаранционен участък. Последва спешна среща с Пътната агенция и фирмата изпълнител.

Заради затворената отсечка в натоварени дни разстоянието от Симитли до Благоевград, което се минава за 10 минути, отнема 5 пъти повече време, разказват шофьори. „Мисля, че около 50 минути. Много е – три пъти ми прегрява колата и се пускат вентилаторите, отделно от времето – на колите им се разказва играта по тоя начин, особено в жегата“, казва Владимир Елезов пред bTV.

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„Става много горещо в автомобилите, особено в тези, които нямат климатици или климатроници. Немислимо е да се продължава по същия начин“, коментира Георги Бързаков, автомобилен и пътен експерт.

Фирмата изпълнител да не очаква допълнителни пари за ремонта, обяви регионалният министър в неделя. „Не бе, това е – няма да получавате пари! Спрете да играете с тия строители! Пари няма да получават строителите! Плюс това е в гаранция, строителите ще го направят!“, казва министър Шишков.

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След това последва спешна среща в регионалното министерство с АПИ и фирмата изпълнител. „За 10 дни със сигурност, надяваме се и по-рано, ще бъде решен проблемът с трафика и гражданите ще пътуват безопасно в участъка“, посочва инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ. „Стана така, че назад във времето между фирмата изпълнител и бившето ръководство на АПИ е имало една безсмислена кореспонденция. За мен остават, разбира се, големи резерви за начина, по който изобщо беше затворен пътят“, казва министър Шишков.

След средата на месец юни се очаква трафикът към Гърция да се увеличи драстично и надеждите на всички са дотогава проблемът да бъде решен.